Once concellos ourensanos ondearán “bandeiras verdes”

El mapa de la sostenibilidad de la provincia ha ampliado su extensión tras la ceremonia de entrega de las “bandeiras verdes” 2026, celebrada este miércoles en Vedra (A Coruña). La provincia ha dado un salto cuantitativo al incorporar cinco nuevos ayuntamientos al palmarés autonómico de las buenas prácticas medioambientales: Rairiz de Veiga, Quintela de Leirado, Carballeda de Avia, San Xoán de Río y Vilar de Barrio. Estos municipios se estrenan como protagonistas en un listado que este año agrupa a 11 concellos ourensanos.

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En la presente edición, los cinco ayuntamientos debutantes han superado la exigencia de certificar al menos tres requisitos en tres áreas diferenciadas. Rairiz de Veiga irrumpe con fuerza en el listado tras acreditar 26 requisitos, destacando especialmente en las materias de urbanismo y patrimonio natural.

Carballeda de Avia ha cimentado su estreno avalando 16 acciones, con una notable fortaleza en la gestión hídrica y de residuos, mientras que Quintela de Leirado ha certificado 14 parámetros. Completan el grupo de nuevas incorporaciones San Xoán de Río, con 10 requisitos acreditados, y Vilar de Barrio, que suma 8 acciones de excelencia institucional.

Prioridad en las subvenciones La “bandeira verde” es un distintivo oficial creado en el año 2020 por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Su objetivo fundacional es reconocer y visibilizar el esfuerzo de las administraciones locales en la protección de su entorno, premiando el desarrollo de iniciativas vinculadas a la gestión responsable de los residuos, la eficiencia energética, la conservación del patrimonio natural y la ordenación del paisaje. Para obtener el galardón, los ayuntamientos deben someterse a una evaluación técnica y acreditar el cumplimiento de exigentes requisitos distribuidos en seis grandes materias de actuación. La consecución de la bandera verde otorgará a los concellos receptores puntuación adicional para acceder a líneas de subvenciones autonómicas en este aspecto.

Los alcaldes

El alcalde de Vilar de Barrio, Manuel Conde, enmarca la obtención de la Bandeira Verde como un reconocimiento al trabajo de los últimos años para consolidar un municipio “moito máis sostible, moito máis comprometido co produto local e coa biodiversidade”, señalando actuaciones como la creación de espacios verdes y un refugio climático, así como la habilitación de una zona cubierta en la Praza do Toural y la optimización de la gestión hídrica del concello en los últimos años.

La alcaldesa de Rairiz de Veiga, Asunción Morgade, explica su relevancia: “É un paso importante para promocionar e divulgar as nosas zonas verdes e dar a coñecer o noso concello”. La candidatura municipal se fundamentó en la divulgación de su entorno, poniendo en valor que el territorio limiano es Zona Zepa y Red Natura, y destacando la importancia de enclaves como la Carballa da Rocha. De este modo, el distintivo de la Xunta supone para el gobierno local “unha promoción máis” que ayudará a proyectar y proteger “a nosa riqueza paisaxística”.

El alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia, insiste en que este reconocimiento funciona como un “atractivo turístico”, y destaca que es un reflejo de la “calidad de vida de sus vecinos”, señalando las actuaciones llevadas a cabo en materia de saneamiento: “Aquí, o 95% destas augas están depuradas por dúas depuradoras nas que se inviste moito; as traídas de auga están controladas para beber”. A esto une las inversiones para el entorno de Pena Corneira y la recuperación de zonas verdes afectadas por los incendios.

Reválidas

El éxito de estas nuevas corporaciones se suma a la consolidación de los seis municipios que revalidan el distintivo obtenido en la convocatoria de 2025. El decano de la sostenibilidad en la provincia es Parada de Sil, el único ayuntamiento ourensano que mantiene ininterrumpidamente la bandera desde el año 2021.

Junto a él, Porqueira consolida su modelo de gestión revalidando el título que ostenta desde 2023. El núcleo de veteranos se completa con Vilariño de Conso, Larouco y Muíños, galardonados de forma consecutiva desde 2024. Vilariño de Conso destaca como el municipio ourensano con mayor volumen de requisitos cumplidos en 2026, alcanzando los 34 parámetros validados por el jurado autonómico. Finalmente, Oímbra retiene la bandera lograda el año pasado.

El concello de Parada de Sil es el precursor con este reconocimiento

Parada de Sil vuelve a revalidar la bandera verde, distintivo que el municipio consiguió por primera vez en 2021. Su alcalde, Aquilino Domínguez, explica que la decisión de presentarse a aquella primera convocatoria nació de la conciencia sobre el valor natural del territorio y de las inversiones destinadas a protegerlo: “Somos moi conscientes da zona na que estamos, territorio candidato a ser patrimonio da humanidade, BIC”.

“Non me quero poñer de exemplo de nada, pero si penso que o tomar unha boa decisión si fai que a xente te acompañe”, afirma Domínguez de las nuevas incorporaciones. Sobre la repercusión del distintivo, lo tiene claro: “Iso xa depende da sensibilidade de cada un, a xente que aprecia a natureza agradece que sexamos bandeira verde para visitar o concello”.

Turismo sotenible

Entre las actuaciones de las que está orgulloso, el alcalde destaca el bus lanzadera, alternativa para avanzar hacia un turismo más sostenible, y la construcción de una estación depuradora de aguas residuales: “A EDAR que estamos a facer cunha inversión enorme, coa crenza de que o tratamento das augas fecais é fundamental evitando vertidos”. No obstante, Domínguez reconoce que el distintivo todavía no tiene una repercusión económica directa en las cuentas locales. Entre sus objetivos figura fomentar que los turistas recorran más el territorio a pie