El primer café | Viernes, 8 de mayo

La población de Ourense marca su récord de los últimos seis años. La provincia roza los 307.000 habitantes tras la llegada en un año de 4.000 extranjeros, al tiempo que se perdían 2.500 autóctonos. La evolución del mercado laboral refleja esta tendencia, donde Ourense suma 9.850 afiliados netos, de los cuales 6.524 son de origen extranjero.

Del apartado judicial, llega a los tribunales una pelea a la salida de la discoteca Luxus donde un joven, describió una paliza grave, que le rompió hasta siete costillas. El incidente fue recogido en vídeo por una viandante.

En otro orden de cosas, la administración renuncia por el momento a ejercer el derecho de tanteo sobre las joyas castrexas. Tanto el ministerio de cultura como la consellería homónima de la Xunta creen que existen dudas razonables tanto sobre la propiedad de los dos torques y el brazalete de oro que saldrán a subasta el 14 de mayo en Madrid, como de si su origen es ourensano, asturiano o portugués.

De cara a la provincia, la Denominación de Origen Monterrei trabaja para incluir los vinos espumosos en su oferta bajo el paraguas del consello, con lo que las cuatro denominaciones gallegas entrarían en este sector del mercado.

En cuanto a la información deportiva, el equipo masculino de Club Ourense Baloncesto afronta el fin de la temporada recibiendo al Oviedo en el Paco Paz, mientras que el equipo femenino disputa la final por el ascenso a primera nacional.

Respecto al tiempo, mantendremos el panorama de tramos soleados de día junto a episodios lluviosos, al mantener meteogalicia las probabilidades de chuvascos por encima del 55%. Calvos de Randín dejaba la mínima gallega en 0,1 grados; y las máximas rondarán los 21.