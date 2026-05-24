Las tormentas eléctricas sacuden Ourense a lo largo de todo un fin de semana bajo alerta amarilla por altas temperaturas

Una serie de intensas tormentas eléctricas ha llevado a la Xunta, a través de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, ha activar la alerta amarilla a gran parte del territorio gallego al inicio del fin de semana, incluido Ourense, y la alerta naranja en el centro de la provincia de Lugo.

En la ciudad de Ourense los efectos de las tormentas se han notado en varios puntos de la ciudad y comarcas; y ha sido relevante el efecto mantenido de las tormentas tanto con descarga de mucha agua, como salpicadas por episodios de tormentas secas con intenso aparato eléctrico, incluso con granizadas con pedrisco de gran tamaño.

Tanto el viernes como el sábado, el esperado Ouren Sound Fest estuvo marcado por las descargas de las tormentas, siendo llamativa la situación generada el viernes por la intensidad de las lluvias, truenos y relámpagos. Unas trombas que no impidieron a los asistentes disfrutar de los conciertos y mantener viva la fiesta.

La intensa actividad eléctrica y las elevadas temperaturas han provocado anomalías como las observadas en las últimas horas en las zonas fronterizas de la provincia con Portugal y Pontevedra.

El cielo de Ourense se ve iluminado por la tormenta eléctrica en la madrugada del domingo. | Pascal Álvarez García

A lo largo de la jornada de hoy y hasta medianoche el resto de Galicia -menos el litoral pontevedrés, el suroeste de la provincia de A Coruña y la Costa da Morte- mantendrá activada la alerta amarilla. Se espera granizo y rachas muy fuertes de viento, y lluvias, que dejarán una precipitación acumulada en una hora de 15 milímetros, lo que no implicará grandes riesgos para la población.

En algunos puntos del territorio se aguardan vientos localmente muy fuertes y granizo de más de dos centímetros. También se esperan lluvias en nivel amarillo, según la información recogida por la Agencia Estatal de Metereología (Aemet).

El cielo de Ourense pudo verse iluminado ayer por la intensa actividad eléctrica de la tormenta. | JOSÉ PAZ

Por otra parte, las tormentas dejarán una jornada calurosa, especialmente en Ourense, con temperaturas que alcanzan los 34ºC en la capital de la provincia. Otras ciudades del territorio gallego como Vigo y A Coruña experimentarán temperaturas que alcancen los 28 ºC.

La gran inestabilidad atmosférica traerá consigo tormentas de rayos y una situación metereológica peor que la experimentada ayer. Con datos actualizados a las 12.00 horas, Galicia registró un total de 349 rayos en 24 horas, muchos de los cuales fueron registrados en la provincia de Ourense.

Un rayo observado en el cielo de Ourense en la madrugada del domingo. | Pascal Álvarez García

La Xunta recomienda mantener la precaución al volante, informar antes del estado de las carreteras y no cruzar zonas inundadas. El 112 Galicia ha avisado a los ayuntamientos afectados, diputaciones, servicios provinciales, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubes náuticos, entre otros.

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