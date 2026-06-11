El desafío de Toén y Cartelle: cómo acceder al tramo más exigente del Rally de Ourense 2026

Unai de la Dehesa en medio de la carrera durante el tramo de Toen en la edición 58 del Rally de Ourense.

Uno de los tramos más esperados a la vez que respetados del Rally de Ourense Recalvi es el de Cartelle-Toén. Con una distancia a recorrer de 14,6 kilómetros, siendo el más largo de toda la edición, y siendo el último de la segunda etapa está destinado a ser factor en la búsqueda del ganador.

El exigente tramo de Toén - Cartelle en el Rally de Ourense 2026

Si una palabra describe este tramo del Rally de Ourense Recalvi 2026 es exigencia. A lo largo de sus más de catorce kilómetros los pilotos participantes se van a ver obligados a sacar a relucir su destreza al volante.

Iniciando en Cartelle con la línea de meta en Toén va a marcar diferencias en un Supercampeonato tan igualado. Este tramo llega con ya el primer día de competición disputado y con los pilotos en el momento de mayor exigencia.

Una vez superado el primer día y los dos primeros tramos de la segunda etapa de esta 59 edición del Rally de Ourense, los pilotos van a buscar marcar diferencia en un tramo exigente para declinar la balanza a su favor y que el Afiador sea suyo o la competencia por conseguirlo en la jornada vespertina sea menor.

Este trazado cuenta con siete puntos claves durante el recorrido que coinciden en su mayoría con zonas de curvas.

Cómo acceder de manera segura al tramo: mapas de entrada y aparcamientos

Este tramo decisivo para el Rally de Ourense Recalvi 2026, cuenta con cuatros accesos para que el público pueda acceder y disfrutar de los pilotos entre Cartelle y Toén correspondiente al TC 09 y 12 de este rally.

Importante recordar que en todos los tramos de este Rally de Ourense, los accesos para el público a través de la carretera cierran 30 minutos antes de la primera salida, por lo que se recomienda organizar y llegar con tiempo.

El primer punto de acceso está situado en la OU-0215 en la zona de Xestosa en Toén. Cerca de este acceso se encuentra una área recreativa con vallas de madera siendo un buen punto para disfrutar de la carrera.

Punto de acceso 1 al tramo Cartelle-Toén. | Rally de Ourense

Cerca también se encuentra el parking de Cepa Gordo donde se pueden aparcar los vehículos y después buscar el mejor lugar para disfrutar del tramo. Este coincide con el kilómetro 4 del tramo

El segundo acceso se sitúa en A Eirexa de Puga, un punto que promete brindar momentos de adrenalina. Situado en pleno descenso y antes de una serie de curvas.

Aquí los pilotos se van a ver obligados a reducir la velocidad y los asistentes disfrutar de los coches trazando con maestría las curvas en esta localidad de Toén. El acceso cuenta con algunos puntos elevados que pueden dar buena visibilidad. Situado poco después de la mitad del recorrido a la altura del kilómetro 9.

Punto de acceso 2 al tramo Cartelle-Toén. | Rally de Ourense

Encontramos el tercer acceso en el kilómetro 11,45 en el último tercio del tramo. El municipio de Paredes cuenta con plena curva y donde la zona boscosa permite que el público pueda acceder sin problema.

Punto de acceso 3 al tramo Cartelle-Toén. | Rally de Ourense

El último punto de acceso está situado a escasos 700 metros del final de tramo en el kilómetros 13,9. Cerca del centro de día de Toén para disfrutar de un gran desenlace de trumao y edición.

Punto de acceso 4 al tramo Cartelle-Toén. | Rally de Ourense

Análisis técnico: las curvas más exigentes y selectivas del trazado de Toén

El tramo de Cartelle-Toén es uno de los más exigentes del Rally de Ourense Recalvi. En su recorrido de poco más de 14 kilómetros los pilotos enfrentan una serie de curvas que van a poner a prueba su destreza.

La primera de ellas está situada en el kilómetro 4 a su paso por la Xestosa donde una curva cerrada hacia la izquierda va a obligar a reducir la velocidad antes de encarar una de las rectas más largas del tramo.

Sobre el kilómetro 10 encontramos la segunda, menos pronunciada que la primera pero de mayor longitud.

Por último cerca del kilómetro 12, en la parte final del tramo de este 59 Rally de Ourense, encontramos una curva más abierta que también va a marcar el final de la prueba.

Ubicaciones recomendadas y zonas habilitadas para el público

Este es un tramo con gran espectáculo y donde lo principal para el público asistente es buscar las zonas habilitadas por la organización y hacer caso a las indicaciones desde la organización del Rally de Ourense.

Puntos como las curvas del recorrido son un buen lugar para disfrutar de este tramo donde los pilotos van a reducir su velocidad y los aficionados podrán disfrutar de los coches en primer plano.

Disfruta con prudencia de una especial histórica

Solo queda pedir que hagas caso a todas las indicaciones de seguridad por parte de la organización y disfrutes de un gran tramo que va a dejar grandes momentos en este Rally de Ourense. Ante todo prudencia en un tramo donde las curvas van a marcar el desenlace de esta 59 edición.