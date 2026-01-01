❌✅ Encuesta | ¿Qué campanadas de Fin de Año te gustaron más?

El ambiente festivo, los mensajes de balance y esperanza marcaron las campanadas de Nochevieja con las que fue recibido el 2026

Las campanadas de fin de año volvieron a convertirse en uno de los grandes acontecimientos televisivos, reuniendo a millones de espectadores frente al televisor. La transmisión desde la Puerta del Sol fue, como cada año, el epicentro simbólico de la despedida del año. El ambiente festivo, los mensajes de balance y esperanza, marcaron las campanadas con las que fue recibido el 2026.

Entre las figuras más comentadas destacaron rostros ya habituales de esta cita televisiva. En RTVE, los presentadores fueron la cantante, compositora, Chenoa y el dúo musical Estopa. Antena 3 concentró miradas con la pareja formada por Cristina Pedroche y Alberto Chicote, protagonistas habituales por su tono informal y su impacto mediático.

Otras cadenas como Telecinco, laSexta o Cuatro apostaron por combinaciones de presentadores y periodistas reconocidos, reforzando la diversidad de estilos y consolidando las campanadas como uno de los momentos más competitivos y comentados de la programación anual.

En el panorama autonómico, los protagonistas de las campanadas emitidas desde la Catedral de Santiago fueron Eva Iglesias, Aitana Del Mar, Arturo Fernández y Eddy Ínsua.

¿Y tú? ¿Con qué campanadas despediste la nochevieja?