Las Campanadas de fin de año 2025: presentadores y cadenas de televisión

La última batalla que libran las televisoras cada 31 de diciembre son las Campanadas con las que acompañar a los televidentes en la salida del año y la entrada del siguiente. Todas, sin excepción, guardan secretos para este día.

¿Qué vestido usará Cristina Pedroche?, ¿Quién acompañará a Evia Iglesias en TVG o ¿Cómo compite TVE ante sus rivales que apuestan por rostros más mediáticos?

Si aún no tienes decidido dónde verlas, aquí te presentamos un listado de las opciones que encontrarás en tu televisión el próximo miércoles 31 de enero.

Música, la apuesta de RTVE

Chenoa y Estopa, los presentadores de las Campanadas en RTVE. | Europa Press

RTVE tuvo que reaccionar rápidamente al anuncio de Andreu Buenafuente donde confirmaba que debido a no estar recuperado de su episodio de estrés no presentaría Las Campanadas en la televisión pública acompañado de la cómica y mujer del catalán, Silvia Abril.

Ante dicha situación Televisión Española decidió tomar un rumbo distinto al humor y apostar por la música como eje principal.

Los presentadores serán Chenoa y Estopa. La mallorquina junto con los hermanos Muñoz estarán al frente de la emisión donde la música será protagonista.

En la cadena pública hará su aparición también La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero de nuevo al frente del grupo para presentar su nuevo sencillo desde el Palacio de Miramar en San Sebastián en un programa previo titulado ‘La Casa de la Música’ donde también actuarán Ana Torroja desde el Reina Sofía, Rosario, Josemi y Antonio Carmona desde lo alto de Pirulí o las cantantes urbanas Lola Índigo desde la Alhambra o Nicky Nicole desde Pedraza o la carismática Amaia.

La última en sumarse a este especial de la Casa de la Música es la colombiana Shakira que pone el broche de oro a una propuesta muy ambiciosa por parte de RTVE.

Horario : 23:40 (aproximadamente)

Presentadores: Chenoa y Estopa

TVG, cuatro presentadores

Estos son los presentadores de las Campanadas en la TVG. | Facebook: Eva Iglesias Oficial

En la televisión gallega el misterio dominó durante los últimos días sobre quienes serían los presentadores. Pero ya se conocen todos. La primera en anunciarse fue Eva Iglesias, presentadora de Land Robe.

Después a través de diversos programas de la casa y en redes sociales se desvelaron los tres acompañantes de Iglesias. La segunda en desvelarse fue Aitana del Mar. Las dos presentadoras estarán acompañadas por Arturo Fernández y Eddy de Pulso activo.

Ellos cuatros son quienes acompañarán desde la Plaza del Obradoiro a los gallegos y gallegas en la salida de 2025 y bienvenida de 2026.

Horario: 23:30 horas (aproximadamente)

Presentadores: Eva Iglesias, Aitana Del Mar, Arturo Fernández y Eddy Ínsua

Atresmedia, Cristina Pedroche y su vestido

Cristina Pedroche y Alberto Chicote presentan, un año más, las Campanadas en Atresmedia. | Europa Press / Atresmedia

Si algo ha sido parte de las conversaciones en los días previos y posteriores a Las Campanadas es el vestido que usa Cristina Pedroche para presentarlas.

Este año tampoco será la excepción y la madrileña volverá a La Puerta del Sol acompañada por el chef Alberto Chicote, como en los últimos años, para pelear por ser los reyes de la noche.

La presentadora ha ido presentando en distintos programas de Atresmedia algunas pistas de su vestuario. La última en Zapeando ( programa de La Sexta) donde ha reconocido que será el año que más desnuda se va a sentir.

La compañía apuesta por el multi cast ya que La Sexta y Antena 3 emitirán con Pedroche y Chicote como protagonistas.

Santiago Segura, otro de los rostros más populares de la cadena, se une a la transmisión este año.

Horario: 23:30 horas (aproximadamente)

Presentadores: Cristina Pedroche, Alberto Chicote y Santiago Segura

Mediaset, humor y tentación

La presentadora Sandra Barneda y el influencer Xuso Jones serán los encargados de presentar desde Formigal las Campanadas en Mediaset. | Europa Press

La última de las opciones que te presentamos es Mediaset donde aquellos espectadores que elijan Telecinco o Cuatro vivirán Las Campanadas acompañados por Xuso Jones y Sandra Barneda.

El influencer, caracterizado por su humor simple, y la presentadora de La Isla de las Tentaciones, estarán desde Formigal en el Pirineo Aragonés dando la bienvenida a 2026.

La cadena ha confirmado también la actuación de Nacho Cano quien anunció que interpretará el clásico ‘ Un año más’ para despedir 2025.

Horario : 23:30 horas

Presentadores: Sandra Barneda y Xuso Jones

Ahora con todas estas opciones, tú decides quién gana la batalla televisiva en Las Campanadas