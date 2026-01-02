La primera dama de Nueva York elige unas originales botas de esta marca gallega

Un diseño gallego estuvo presente en la toma de posesión del nuevo alcalde de Nueva York. Rama Duwaji, esposa de Zohran Mamdani, lució unas botas de la firma Miista durante el acto celebrado en Manhattan, convirtiendo el calzado en uno de los detalles más comentados de la jornada.

Duwaji apostó por el modelo Shelley, unas botas de piel con cordones traseros y tacón de seis centímetros, creadas por la marca fundada por Laura Villaseñín, natural de Ordes y con sede en A Coruña. El calzado completaba un estilismo de aire contemporáneo, con un abrigo vintage de Balenciaga, pendientes también vintage y unos culottes de la firma neoyorquina The Frankie Shop, bajo la dirección de la estilista Gabriella Karefa-Johnson.

Una firma gallega conocida mundialmente

La firma coruñesa Miista, ya famosa entre celebridades como Madonna, Charli XCX o Jenna Ortega, apuesta por un lujo artesanal y ético, con producción en España y Portugal. Cada modelo combina creatividad londinense con fabricación gallega, y se ha consolidado como un referente del calzado con personalidad propia.

Fundada en 2010, la firma gallega Miista mantiene una doble identidad creativa y productiva: diseña en Londres y fabrica de forma artesanal entre España y Portugal, con taller propio en Culleredo. Desde Galicia, la firma continúa consolidando su crecimiento y exportando sus diseños a algunos de los escaparates más visibles del mundo.

Además, las botas Shelley están disponibles en la página web de Miista, actualmente con rebajas, y tienen un precio de 371,00 € con un la rebaja del 30%, lo que permite acercar este diseño de lujo a un público más amplio.