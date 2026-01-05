Rozalén explica su retirada temporal de los escenarios

Rozalén: “Vamos a descansar”

Rozalén inició una pausa en su carrera y anunció una retirada temporal de los escenarios como un acto de cuidado personal. La artista aclaró que no se trata de una despedida definitiva, sino de un paréntesis tras años de intensa actividad. “Creo que todos lo necesitamos”, afirmó al explicar los motivos del descanso, y tranquiliza a sus seguidores cuando le preguntan si es un adiós: “No, por favor, qué va”.

La cantante señaló que no fija plazos para su regreso y que prefiere escuchar sus propias sensaciones: “Vamos a descansar y ya entonces veremos cómo late el cuerpo”. Durante este tiempo, adelantó que se centrará en la creación y la reflexión: “Hay que escribir mucho y leer mucho”.

Antes de iniciar este descanso, la cantautora vivió un último concierto marcado por el apoyo del público. Su compañera de escenario, Beatriz Romero, insistió en el carácter temporal de la pausa: “Es un descansillo para venir con más fuerza y seguir gozando mucho”. Para ella, el parón resulta necesario: “Hay que descansar para procesar”.

María Edite: “es tan mala persona”

María Edite, en su coche al salir de un restaurante.

María Edite vuelve a hablar de su relación con Julio Iglesias y del hijo que asegura tener con el cantante, al que define como la gran víctima de esta historia. Mantiene su versión y centra el foco en la ausencia del artista en la vida del joven. “Julio se lo está perdiendo”, afirma, y añade: “Es que es tan mala gente y tan mala persona. ¿Qué te voy a contar?”. Al recordar aquel periodo, señala que se vieron en numerosas ocasiones y describe una situación incómoda. También relata un encuentro indirecto con Isabel Preysler: “Ella igual a mí no me vio, pero yo a ella sí”. Insiste en que Julio Iglesias nunca le habló de Isabel, “ni bien ni mal”, y subraya que hoy su prioridad es el reconocimiento de su hijo.

Arantxa de Benito: “una abuela entregada”

Arantxa de Benito, en un acto de moda.

Arantxa de Benito disfruta de una etapa muy especial desde que se convierte en abuela de Hugo, el hijo de su hija Zayra. Definió este momento como un cambio vital y se presentó como una abuela joven, presente y muy implicada. “Soy una abuela muy entregada”, afirmó, y describió el vínculo con su nieto como “un amor tan bonito, tan único y tan incondicional”. Durante las Navidades, la familia se reunió en casa de su madre, con Hugo como protagonista. Con el nuevo año, Arantxa expresó un deseo sencillo: “Salud, para mí y para los míos”. Afrontó 2026 agradecida y volcada en disfrutar de su papel de abuela.

María Pombo: “elegida de Dios”

María Pombo, junto a su tercera hija y su marido.

María Pombo y Pablo Castellano salieron del hospital con su tercera hija, Mariana, confirmando que el parto ha sido “soñado” y que cierran una etapa familiar “de la mejor manera”. Con su llegada, la pareja se convierte en familia numerosa junto a Martín y Vega.

María explicó que todo fue “muy fácil” y natural, dentro del año 2026, y se mostró “muy feliz y muy agradecida a todo el equipo sanitario”. Los hijos mayores están “súper felices”, especialmente Martín, que no quería separarse de su hermana.

Sobre si habrá más hijos, María dijo: “No creo, pero nunca digas nunca”, y Pablo señaló que le gusta participar en los partos, que han sido cada vez más sencillos. El nombre de Mariana combina parte del de María y tiene un sentido religioso: “llena de gracia” y “elegida de Dios”, concluyó la influencer.