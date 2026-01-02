El título de Patrimonio de la Humanidad a la Ribeira Sacra, prioridades del 2026

La Confederación de Empresario de Galicia (CEG) promoverá este año un "foro de reflexión permanente" con el objetivo de impulsar la Ribeira Sacra a partir de "cuatro problemáticas" y realizar un "análisis profundizado" sobre el territorio, que este año esperan que sea "por fin" reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Para ello, representantes de la patronal y de una asociación que une empresarios de la comarca se han reunido este lunes, en Santiago, para anunciar que la prioridad será lograr que se otorgue el título de Patrimonio de la Humanidad a la Ribeira Sacra además de buscar, a través del foro, "socializar y poner en valor el territorio".

En este sentido, el presidente de la Asociación 'Ribeira Next', Severino Rodríguez, ha apuntado que son cuatro los principales retos que se deben afrontar: Desarrollar el emprendimiento y el empleo; la vivienda asequible; la capitalización; y la formación -todo ello trabajando en "clave territorial"-.

"Es un territorio para visitar extraordinario, pero no llega esto. Es necesario algo más. Tenemos que dar este paso que nos permita convertir la Ribeira Sacra en, además de un territorio para visitar, también para vivir y trabajar", ha subrayado Rodríguez.

Asimismo, el presidente de la asociación ha señalado que "hay que marcar una hoja de ruta compartida" por todos los entes sociales: "Que todos colaboren, no solo los empresarios", ha puntualizado, al tiempo que ha incidido en la necesidad de "alinear los intereses públicos y privados".

En cualquier caso, los representantes empresariales coinciden en que es "necesario" un "análisis colectivo" para que todo el territorio --algo que han señalado que "no hay" en la Ribeira Sacra-- esté integrado y pensado de forma conjunta.

Uno de los grandes retos, que sea "por fin" Patrimonio de la Humanidad

El vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y secretario xeral de la Confederación de Empresarios de Lugo, Jaime Luis López, ha recalcado que uno de los grandes retos es que "por fin" la Ribeira Sacra sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

"Ya son 25 años con propuestas para un reconocimiento de sobra merecido", ha subrayado el vicepresidente de la patronal, quien también ha recordado que esta distinción contribuiría a la "lucha contra la despoblación" y consolidación económica y turística de la comarca.

"2026 es el año de la Ribeira Sacra. No nos cabe ninguna duda", ha aventurado el representante de la CEG. En esta línea, el vicepresidente ha manifestado "todo el apoyo" del tejido empresarial a la candidatura del territorio, mostrándose "convencido" de que "por fin la Unesco otorgará este merecido reconocimiento".