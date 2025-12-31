TURISMO RESPONSABLE
Ribeira Sacra se incorpora a la Asociación de Ecoturismo
TURISMO RESPONSABLE
El Consorcio de Turismo Ribeira Sacra (CTRS) se ha incorporado a la Asociación de Ecoturismo en España (AEE), tras ser ratificada su adhesión por la Asamblea General de la entidad en su reunión del pasado 11 de diciembre.
Esta incorporación permitirá al Consorcio integrarse en una red estatal especializada, compartir buenas prácticas y avanzar en acciones orientadas a consolidar la Ribeira Sacra como destino de referencia en ecoturismo y turismo responsable, vinculado a la naturaleza, el paisaje y el patrimonio.
Destacan que esta adhesión refuerza el compromiso del destino con un modelo turístico sostenible y de calidad, así como la trayectoria de la Ribeira Sacra en la puesta en valor de sus recursos naturales y culturales. La iniciativa responde a la riqueza ambiental del territorio y a la necesidad de contar con un marco común que ordene el desarrollo del ecoturismo y garantice criterios de sostenibilidad.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
TURISMO RESPONSABLE
Ribeira Sacra se incorpora a la Asociación de Ecoturismo
Lo último
RETRASOS Y COMPENSACIONES
Transportes reforma el reglamento para frenar indemnizaciones en Renfe
TEATRO DA DIÁSPORA
Buenos Aires: el gran escenario gallego
PRIMEROS NACIMIENTOS
Coral da la bienvenida al 2026 como la primera bebé del año en Ourense