Ribeira Sacra se incorpora a la Asociación de Ecoturismo

El Consorcio de Turismo Ribeira Sacra (CTRS) se ha incorporado a la Asociación de Ecoturismo en España (AEE), tras ser ratificada su adhesión por la Asamblea General de la entidad en su reunión del pasado 11 de diciembre.

Esta incorporación permitirá al Consorcio integrarse en una red estatal especializada, compartir buenas prácticas y avanzar en acciones orientadas a consolidar la Ribeira Sacra como destino de referencia en ecoturismo y turismo responsable, vinculado a la naturaleza, el paisaje y el patrimonio.

Destacan que esta adhesión refuerza el compromiso del destino con un modelo turístico sostenible y de calidad, así como la trayectoria de la Ribeira Sacra en la puesta en valor de sus recursos naturales y culturales. La iniciativa responde a la riqueza ambiental del territorio y a la necesidad de contar con un marco común que ordene el desarrollo del ecoturismo y garantice criterios de sostenibilidad.