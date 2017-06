Xinzo reconoce “el esfuerzo" de tres agentes de la Guardia Civil

Tres agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Xinzo fueron homenajeados en el Salón de Plenos del Concello por su "esfuerzo", "dedicación" y "profesionalidad" en las actuaciones acometidas en los últimos años en la comarca limiana. Norberto Gómez Tombo, Juan Francisco Iglesias Fernández y Manuel Leopoldo Joga Vallejo recibieron un diploma grabado en madera y la insignia de oro de la Pantalla de Xinzo de la mano del alcalde de la villa, Antonio Pérez y en la presencia de la portavoz del Partido Socialista, Elvira Lama, el edil del Bloque Nacionalista Galego, Ramiro Rodríguez y varios concejales de la corporación municipal.

La Junta de Gobierno local acordó, por unanimidad, otorgar este reconocimiento, promovido por un informe emitido por la Concejalía de Tráfico y Personal a través de su responsable, Teresa Puga. En éste se pone de manifiesto "la labor llevada a cabo por la policía judicial de Xinzo". La misma Junta fue la que aprobó la realización de los trámites oportunos para iniciar el correspondiente expediente de honor a los tres agentes homenajeados.

El regidor local destacó las "innumerables actuaciones" en las que participaron estos efectivos de la Policía Judicial y añadió que era "una suerte" para el concello de Xinzo contar con estos profesionales. En este sentido, Antonio Pérez adelantó que el del Salón de Plenos de Xinzo no será el único reconocimiento a los tres agentes, si no que se iniciará "inmediatamente, na vindeira comisión informativa" los trámites para la elevación al plenario de este reconocimiento, con la consiguiente entrega de medallas a los tres agentes.

El acto contó con la presencia del jefe de puesto de la villa, el teniente de la Guardia Civil José Luis Casas y del sargento de la Guardia Civil de Xinzo, Juan Ramón Salgado, a los que se entregó también la insignia de oro de la Pantalla.

El teniente de la Guardia Civil señaló la importancia de este reconocimiento público a sus agentes. "Todos estamos felices. Non agardábamos esta homenaxe e quedamos encantados co Concello neste sentido", señaló José Luis Casas. "Penso que é moi emocionante sobre todo o feito de que recoñezan o teu labor no teu propio pobo", añadió.