170 milisegundos de prejuicios

Un tic en la oreja, un guiño inoportuno, las manos sobre las caderas o la forma de saludar a un desconocido forman parte del lenguaje no verbal que enriquece la comunicación interpersonal. No obstante, analizarlos y sacar conclusiones no es baladí, tal y como explicará Marcelo Castelo, experto en comunicación persuasiva, en su charla de hoy en la sede de Afundación.

"Analizar a los demás está de moda, incluso en la televisión, con procedimientos como el polígrafo. Numerosos científicos ya han explicado que esos aparatos arrojan un enorme porcentaje de respuestas falsas", comenta. La reacción del cuerpo es similar ante una mentira que ante sentimientos como el miedo o la vergüenza, lo que dificulta la capacidad de leer al interlocutor. Castelo lo ejemplifica así: "Rajoy no tiene que mentir porque guiñe un ojo. Es un gesto nervioso, sí, pero puede estar nervioso por muchas razones". Además, el experto señala que la comunicación verbal tiene mucho más peso que la no verbal: "Es un paralenguaje, es decir, su función es acompañar a las palabras, no tiene validez por sí mismo".

Por otra parte, cada sujeto analiza los gestos corporales que percibe desde sus ideas preconcebidas sobre el otro. "Sólo tardamos 170 milisegundos en hacernos una idea de una persona. A partir de ahí nuestro cerebro busca reafirmarse en la opinión que ha creado, para lo que desecha toda la información que no le de la razón", argumenta. De ahí que la charla de esta tarde se titule "Los muchos mitos y las pocas verdades de la comunicación no verbal", ya que Castelo pretende demostrar al público que "no sabemos tanto sobre este tema como pensamos".

"Si lo sé, no lo digo"

El especialista en comunicación aprovechará la ocasión para presentar su último libro, "Si lo sé, no lo digo". En él reflexiona sobre cómo afectan las emociones y sentimientos en situaciones difíciles, y ofrece diversas técnicas para saber manejarlo. "Aunque seamos tímidos o vergonzosos, podemos aprender a actuar en público si trabajamos mucho. El error es la falta de preparación previa".