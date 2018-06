Acuarelas de una pasión vital

"El realismo me impresiona, pero realmente me entusiasma el impresionismo". Eduardo Valladares se ha inventado esta frase para explicar "lo que yo hago y lo que busco con mis obras", que pueden verse en el Centro Cultural Marcos Valcárcel desde el pasado miércoles y hasta el próximo 24 de junio. "Ilusións renovadas" es el nombre de esta colección de casi cuarenta acuarelas, entre las que se pueden encontrar paisajes rurales gallegos y manchegos, bodegones e incluso animales.

"Tengo carboncillos de mis perras, a las que les cogí muchísimo cariño. Una de ellas me salvó la vida en un momento muy difícil", recuerda Valladares. En sus cuadros uno se encuentra una amplia gama de temas, pero también de colores. "Me entusiasma el ocre de los paisajes de La Mancha, pero también me he emocionado con sus campos llenos de amapolas en primavera", explica el pintor de Puente Sampaio (1946), una villa marinera que lo ha influenciado toda su vida, especialmente en su faceta como artista. "Las mariñas de la ría de Vigo, el olor del mar y el ruido de las olas es algo que me encanta reproducir". Ha llegado a pintar estos paisajes empleando una única tonalidad porque "mi tendencia es hacia los ocres, los azules, por eso hay mariñas utilizando solo el gris de Payne".

Ahora jubilado, Valladares dedica a la pintura "todo el tiempo que puedo, si no ando con el 'hay que...': hay que ir a comprar esto o arreglar lo otro". Pero es una pasión que le viene desde niño: "Mi madre me daba de pequeño botes de pintura acabados, les echaba agua y yo iba por ahí diciendo, sin saber casi hablar: 'Mamá, soy pintor". Se declara "encantado" con Ourense, donde "cada vez que vengo, descubro cosas nuevas, ¡Y todas me gustan!". Por eso, entre sus próximos trabajos quiere "hacer algo de Ourense, el Casco Histórico me tiene fascinado".