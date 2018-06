Barreiros y su Galicia en blanco y negro

Santiago Barreiros (Ourense, 1950) lleva más de cuarenta años dedicándose a la fotografía, desde bodas o comuniones al mundo de la publicidad. Pero en el año 2012, "Empecé a coger el coche, me iba a Muros, sacaba fotos y me volvía". Os Ancares, O Courel y otros espacios emblemáticos de la Galicia más natural son los protagonistas de las 67 fotografías que expone Barreiros en el Centro Cultural Ánxel Valente bajo el nombre de "Xeografía do efémero".

La exposición se inaugura este jueves, a las 20,30 horas, y podrá visitarse durante todo el verano.

Esta serie de fotografías discurren en torno a un tema central: la naturaleza de Galicia. "Nunca había hecho nada sobre mi comunidad y me apetecía hacerlo", explica el fotógrafo.

Otra de las características más visibles es que todas las imágenes son en blanco y negro "porque el color te sitúa en una época, mientras que yo quería mostrar atemporalidad". Barreiros define "Xeografía do efémero" como "una historia de mi amor a la tierra", donde se pueden ver la lluvia, las flores, la nieve o el hielo sobre diferentes puntos de Galicia.

Tras esta colección centrada en la naturaleza gallega, Barreiros tiene en mente continuar con esta serie de fotografías, mostrando primero la huella del hombre en diferentes sitios y acabar centrándose en los retratos.