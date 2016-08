Concierto de All In en Xinzo de Limia

La Plaza de San Roque de Xinzo de Limia será esta noche, a partir de las 23,30 horas, el escenario de una nueva edición de "Los conciertos de La Región" con al actuación de la banda viguesa All In, que harán un repaso por los grandes clásicos del rock de los años 70,80 y 90. Bandas como U2, Guns n´ Roses, Dire Straits, ACDC, Lenny Kravitz o The Eagles, entre otras, no faltarán en su repertorio.

fiestas ribadavia "Festa da Istoria 2016".

-Apertura del mercado y del banco.

10,30 h

-Desfile.

11,30 h

-Combate de caballeros.

13,15 h

-Boda judía.

14,15 h cualedro luzenza "Festa San Ramón".

-Misa solemne u procesión.

12,00 h

-Música.

Por la tarde allariz san vitorio "Festa na honra de San Vitorio".

-Misa.

desde las 09,00 h cada 45 minutos. A las 12,00 h con procesión

-Tarde de diversión: campeonato de subastado, partido solteros contra casados y juegos infantiles.

17,30 h cine o barco casa da cultura "XXVI Semana de cine".

-"Norman do norte", cine infantil.

17,00 h

-"El abrazo de la serpiente".

20,30 h

-Un hombre de altura".

22,45 h scalextric ourense c. comercial ponte vella - Pista gigante de scalextric.

de 12,00 h a 14,00 y de 17,00 h a 21,00 h música xinzo de limia plaza de san roque -Concierto de All In.

23,30 h celanova claustro barroco -Concierto de la Banda infantil de la Escola de Música de la Banda de Celanova.

20,00 h ludoteca nogueira de ramuín luíntra Ludoteca móvil.

10,30 h comercio allariz alameda -"Feira da oportunidade".

de 10,00 h a 22,00 h deportes santa cruz de arrabaldo campo de o seixo -Torneo de fútbol "Memorial Manolo Arnoya".

19,00 h enología castro caldelas praza do prado - "V Mostra do viño da Ribeira Sacra Ourensá".

12,30 h (hoy y mañana) cestería allariz santa mariña "VII Encontro de cesteiros".

-Paseo arqueológico desde la escuela de cetrería hasta el castro de Armea.

18,30 h (hoy y mañana)