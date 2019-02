Un concierto para cantar, y sudar

"Death awaits all us". Así se llama el último álbum de la banda gallega The Blind Crows, que vienen a presentar a Ourense como parte de su gira por Galicia y con el que harán sudar mañana al público de El Pueblo Café Cultural.

La banda, que celebra sus 10 años de existencia, es capaz de mezclar en un mismo show la euforia y el desgarro del punk con la parte más oscura y misteriosa del blues.

En esta gira, además de estrenar disco, estrenan formación, añadiendo a Samuel Crow al bajo, "que quizás sea lo que más le impacte al público después de 10 años como dúo", afirma Alberto, cantante y guitarra de la banda.

Él y Diego (batería) llevan armando jaleo por salas de España una década y reconoce que, después del primer concierto en A Coruña, lo que más le ha emocionado es ver cómo la sala -a punto de colgar el "sold out"- cantaba al unísono los estribillos de sus temas.

"Siempre nos ha resultado complicado que nuestra gente se aprendiese las letras por estar hechas en inglés, pero creo que hemos empezado a romper esa barrera", afirma el cantante.

Desvela que tocarán el disco entero, pero que, aún así, también habrá sitio para temas más viejos, pero también más queridos. Estos últimos arreglados para hacerlos sonar "mucho más cañeros".

Sin duda, la cita de mañanas será una ocasión idónea para aquellos y aquellas que quieran cantar, bailar y sobre todo, sudar.

Lugar: El Pueblo

Fecha y Hora: Mañana, viernes 15 de febrero, a las 21,30 (8 euros)