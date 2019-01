Las diferentes miradas de Ourense

La asociación ATEGA XXI expone una colección fotográfica que tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia de la riqueza patrimonial, medioambiental y cultural de Ourense. La exposición, compuesta por 30 fotografías, forma parte del concurso organizado por la propia asociación y puede visitarse en el Liceo hasta este martes.

"Un roteiro fotográfico no que os cidadáns percorreron a cidade para captar coas súas cámaras aqueles elementos que, dende o seu punto de vista, poñen en valor a riqueza cultural, histórica, arquitectónica e medioambiental de Ourense", explica o presidente de ATEGA XXI, Julio Álvarez.

Un proyecto que nace para trabajar para potenciar las posibilidades de la ciudad, pero que también busca denunciar aquellos elementos arquitectónicos que suponen una barrera para las personas con movilidad reducida. "Trátase dun concurso no que non buscamos tanto a calidade fotográfica, senón resaltar as xoias arquitectónicas que nos rodean", señala Álvarez.

Mañana se celebra el acto de clausura de la exposición, en la que un jurado independiente premiará tres fotografías: la mejor en la categoría de patrimonio histórico, medioambiental y en cuanto a la importancia de eliminar barreras arquitectónicas.

ATEGA XXI

Constituida a mediados de 2018, ATEGA nace para trabajar en la dinamización de la ciudad en el aspecto cultural. "O noso obxectivo é estimular o panorama cultural da cidade, traballando nun proxecto rico e vivo da cidade", resalta el presidente de la asociación.n

Lugar: Liceo de Ourense

Duración: hasta el martes, 15 de enero