La esencia ourensana de “Foresta"

Desde el 8 de septiembre, la sala A Fábrica de Allariz acoge la exposición de la artista María García, "Foresta", que se puede visitar hasta el próximo día 30.

"Foresta", una serie de acuarelas centradas en la naturaleza, es el reflejo de las experiencias de la artista. "Llevo un año viviendo en Maceda y para mí, que vengo de Madrid, la naturaleza de esta tierra tiene mucho significado. Es un tema que me inspira tanto a nivel personal como artístico", explica María García, autora de la colección.

"Decidí que el eje central de esta exposición fuese el medio natural porque es algo que nos nutre a todos los seres humanos. Mi intención es plasmar en una acuarela la esencia de los ríos y bosques de Ourense, para que una persona que viva en Madrid o Barcelona consiga transportarse a esta magia a través de una imagen", añade la pintora.

Para María el arte es un viejo conocido

"Desde pequeña me recuerdo unida a un cuaderno, pintar es mi vida. De hecho me formé en Bellas Artes y actualmente sigo dedicando mi vida al arte, no lo concibo de otra manera". Además de crear sus colecciones individuales, García es docente en la Universidad Complutense de Madrid. "Imparto talleres de resilencia, que se encuadran dentro de la modalidad del arteterapia. De hecho, me gustaría poder impartir un taller de este tipo en Ourense", señala María. Aunque se siente muy cómoda dentro de la pintura, la artista madrileña también maneja otras técnicas como el óleo, la pintura de oro o la iconografía.

A la hora de crear, confirma que se inspira mucho en el diseño románico y en la naturaleza. "Salir a pasear por el bosque, captar su esencia, fotografiarlo o tocar sus flores y sus árboles, son cosas que me ayudan mucho a crear". En este sentido, confiesa que su cerebro sigue trabajando durante la noche, por lo que se levanta "con las ideas claras y definidas de lo que quiero elaborar". Una vez finalizada la muestra en Allariz el próximo día 30, García se centrará en reinventar "Foresta" a través del óleo.