Goyo Jiménez presenta su nuevo monólogo

El humorista Goyo Jiménez llega a la ciudad para presentar su nuevo monólogo, que lleva bajo título "By the way". La actuación recordará los mejores momentos de su vida desde una visión diferente con detalles nuevos y desternillantes que arrancarán la risa de los ourensanos. La cita será el domingo 2 de octubre a las 19.30 horas y el precio de la entrada es de 15 euros.