Los Mecánicos, protagonistas de Los Conciertos de La Región

La banda coruñesa Los Mecánicos ofrecen un recital en el marco del ciclo de Los Conciertos de La Región con la plaza Mayor de A Veiga como marco.

Con música de la década dorada de los sesenta como hilo conductor, interpretarán éxitos internacionales como "Sweet Caroline", de Neil Diamond, "Come together", de The Beatles o "Tired of waiting", de The Kinks, así como canciones muy sonadas en España.

Lugar: Plaza Mayor (A Veiga)

Hora: 23:00