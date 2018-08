"La mezcla improbable" de Big Ok

"Somos la mezcla bastante improbable de tres músicos con influencias musicales muy diferentes". Así define el percusionista y batería Edi Pou al grupo catalán Big Ok, del que forma parte.

Paul Fuster, un cantautor estadounidense con raíces catalanas, la violinista Sara Fontán y Pou, con su estilo punk-hardcore, se mezclan en este grupo barcelonés creado hace tres años. "Parte de nuestro secreto es lo diferentes que somos. Desde la formación más clásica de Sara a un toque rockero, nos basamos en la libertad musical así como en la improvisación", explica Edi.

Definido, entre bromas, como una banda "free grunge", sus letras se centran "en la celebración de la vida y de poder estar los tres juntos, haciendo lo que nos gusta".

En este sentido, Pou afirma que Big Ok "me aprendió a expresar mis sentimientos, tocando lo que me sale de dentro y rehuyendo las imitaciones. Nos dejamos llevar creativamente y eso se transluce en nuestros trabajos".

Un mes después de su primer ensayo se lanzaron a dar un concierto y, un año después, publicaban su primer trabajo. Hoy será su primera actuación en la provincia.

Aterrizan en el Arteficial de Ribadavia para celebrar "un concierto de rock, muchas ganas de pasarlo bien y el público como protagonista", adelanta el batería de Big Ok sobre un concierto que tendrá, como prólogo, la intervención de Fontán. Acompañada por Edi en la batería, hará cómplice al público de los múltiples efectos que consigue crear con su violín. Después, llegará Big Ok.