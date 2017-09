Ourense celebra su XXXIII Día da Bici

La 33ª edición del Día da Bici + Deporte La Región arranca hoy a las 12,00 horas. La salida y la meta de la prueba serán en la Alameda do Concello. Tras salir de la Alameda, los corredores recorrerán Marcelo Macías, avenida de Portugal, Ervedelo, Progreso, Pardo de Cela, el Puente del Milenio, Xesús Pousa, Eulogio Gómez Franqueira, Río Arnoia, avenida de Santiago, avenida de As Caldas, Vicente Risco, el Puente Nuevo, Curros Enríquez, Sáenz Díez y Don Bosco, para regresar nuevamente por la calle Progreso hasta la Alameda do Concello. Este año la organización de la prueba, que cuenta con la colaboración de La Región, regalará una bolsa-mochila de participante a los 300 primeros inscritos y la pegatina "Yo, ciclismo", del +Deporte. Además, al final del recorrido, se realizarán diferentes sorteos. La Fundación ADO Moure, organizadora de una prueba que cuenta con la colaboración de La Región, busca que "la gente disfrute de este día de fiesta y concienciar del uso del uso de la bicicleta y el respeto al ciclista", explicó Carlos Moure.