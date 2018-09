Pinceles para la “Dieta mediterránea"

El mallorquín Leandro Sánchez dedicó la mayor parte de su vida a la restauración, siendo su último trabajo profesional para el Museo Santa Teresa de Jesús de Ávila. Después, decidió "jubilarse" para profundizar en el mundo de la pintura, al cual ha aportado, desde finales de los 90, decenas de obras de diferentes corrientes. "Aunque el realismo es lo que más me gusta. Lo que he hecho de abstracto ha sido por probar, pero haga lo que haga, siempre hay un guiño al primero". Asentado en Ourense desde hace 18 años, apenas hecha de menos su Palma natal: "Aquí hay una tranquilidad y una forma de vida muy distinta a la isla. Esta ciudad tiene mucho encanto".

Hoy presenta su último trabajo , "Dieta mediterránea", 31 piezas fruto del trabajo de todo un año, en la galería Visol, a las 20,00 horas, donde combina obras con el plato de cerámica como lienzo, con otras de mayores dimensiones, explica el artista. En esta ocasión, decidió elaborar las piezas- "todas realistas, aunque hay una abstracta"-empleando una técnica mixta con óleo.

Tal como cuenta Leandro Sánchez, "Dieta Mediterránea' es un guiño a la tierra que me vio nacer, algo que me apeteció hacer después de tanto años aquí en Ourense, por eso hay muchas frutas, verduras o pescados".

Vermeer y los detalles

Gran admirador de Van Gogh y Vermeer, de quien adquirió "esa fijación por los detalles y los contrastes entre luces y sombras", asegura que la inspiración no es un problema para él: "Es algo que el artista lleva dentro, nunca me he encontrado sin ella, me fijo mucho en las pequeñas cosas. Una época pinté muchas moscas, porque me inspiraban. Mi pintura –reflexiona Sánchez– es sobre los detalles".