Procesión de Xan de Arzúa en Allariz

Allariz vive hoy la segunda jornada de su tradicional Festa do Boi. Desde las 11 de la mañana hasta entrada la noche la villa ofrece numerosas actividades entre las que se encuentran el mercado mediveal y dos pasacalles a las 11,30 horas y 20,00 horas. A las 12,00 horas tendrá lugar la procesión medieval de Xan de Arzúa, que consiste en una teatralización de los orígenes de la fiesta. A las 14,00 horas y 21,00 hora tendrá lugar la Carreira medieval do Boi y la Carreira do boi, respectivamente. A medidodía, el Campo da Barreira será el escenario del Xantar Medieval y del concurso de trovadores, que estarán acompañados, ya en la sobremesa, por los gremios.