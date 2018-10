Reivindicar el valor del arte digital

El artista argentino Omar Pérez presenta esta tarde en el Museo Municipal "Píxel", una exposición en la que hace un recorrido por su trayectoria artística. Con un total de 41 imágenes, Pérez aglutina composiciones creadas en lugares tan diferentes como Argentina, Italia o Perú para reivindicar la expresión digital, "una modalidad que requiere una creación laboriosa pero que permite trabajar el detalle", indica el artista, afincado en Ourense desde 1989 –junto con Benito Losada promovió durante años la referencial Bienal de caricatura–, .

Con una temática muy dispar, el leitmotiv de "Píxel" gira en torno a la crítica social. "A lo largo de mi carrera me he decantado por el humor social, con temas difíciles pero que forman parte de nuestra realidad. Considero que el arte del dibujo implica algo más y, por eso, intento generar un mensaje reivindicativo", explica Omar Pérez.

El cambio climático, la migración, Trump o las desigualdades sociales que se están viviendo en Europa son algunos de los aspectos que se abarcan en esta exposición: "Hay temas especialmente duros, como la explotación infantil, los abusos o el matrimonio con niñas en Turquía".

En "Píxel" la crudeza convive con temas menos dramáticos como las abejas o los caracoles que, en medio de la exageración, únicamente buscan "arrancar una sonrisa en la persona que contemple el dibujo", señala el dibujante

El arte forma parte de la vida de Pérez desde hace más de 30 años, con una larga trayectoria en medios como La Región. Para mí dibujar lo es todo. El proceso creativo me hace pensar constantemente y me obliga a buscar nuevas ideas, pero también me hace consciente de la realidad social que estamos viviendo, tanto aquí en Ourense como en entornos más alejados como Turquía o Argentina. Me involucra totalmente". En este sentido, el artista argentino afirma que su deseo es el de "superarse cada día".

Lugar: Museo Municipal de Ourense

Hora: 20,00