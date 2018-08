Os riscos de esconder un segredo

A raíz dunha historia que escoitou fai moitos anos, Doli Pereira (Verín, 1975), atopou a inspiración para escribir a que é a súa primeira novela, "Cuando el alma tiene dos caras". Abre así una nova etapa na súa faceta literaria, que comezou xa con doce anos, cando escribiu o seu primeiro poema, para publicar máis tarde os poemarios "Vaivén de recuerdos", no 2015, e "Amanecer", o pasado ano.

Hoxe presenta na Biblioteca de Verín o seu último traballo, "Cuando el alma tiene dos caras", ás 19,00 horas, cunha trama que asegura "está gustando moito, porque ata o último capítulo non se desvela o segredo que esconde a historia".

Este "escuro" misterio do que fala Pereira afectará aos dous personaxes principais da historia. "Elena é unha moza moi favorecida, que pensa que só co físico pode lograr o que queira. Cando coñece a Javier, decide deixalo todo e vaise con el a Bangladesh, onde resulta que non todo é tan maravilloso como parecía de primeiras", explica Pereira. Os problemas desta parella comezarán cando alguén quere desvelar unha información sobre Javier: "Trátase dun segredo que el garda porque lle avergonza moito, e poñerá de manifesto a súa outra cara. El é un home de negocios, moi exitoso, pero que esconde unha personalidade moi escura".

A pesar de que o que oculta o protagonista masculino está basado nun feito real, a raíz diso "creei personaxes novos e situacións diferentes, porque non sei que aconteceu realmente con estas dúas persoas nas que me inspirei, e fun perfilando a novela", recorda Pereira.

Este é un traballo de máis de tres anos, que mostra unha historia na que se pon de manifesto "un tema que me interesa, que é a violencia de xénero, pero noutro tipo de status social máis illado, onde hai implicadas persoas millonarias".