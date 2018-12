Una moneda con muchas caras

Las monedas no siempre han tenido un valor económico. De hecho, aunque sí simbolizan poder, para los romanos no tenía que ver exclusivamente con lo monetario. Dos ejemplares de esa época fueron encontrados a finales de los años 80 por Xulio Rodríguez y su equipo en el conjunto arqueológico natural de Santomé y serán la pieza mensual del Arqueolóxico. Él mismo, director del museo, las presentará el próximo miércoles a las 20,00 horas en la sala de exposición "Escolma de Escultura", en San Francisco.

"É unha peza moi significativa, formada por dúas placas de pratas, cunha perforación circular nun dos seus extremos que albergan dúas moedas", explica Rodríguez. El valor de la pieza reside en todas sus características. "A forma circular está vencellada en moitas culturas cun símbolo defensor, onde é difícil que entre o mal. Ademais, que sexa de metal vén a reforzar esa función protectora, pois era o material co que se confeccionaban os amuletos, para protexer do mal", explica el experto. Aunque ambas piezas fueron encontradas a la vez, el hecho de que a la creación de las monedas las separen dos siglos, aumenta su misticismo. "Unha é un denario de Marco Aurelio (121-180 d.C.) e a outra foi acuñada durante o goberno de Honorio (384 - 423 d.C.), xa que poden verse os seus rostros no anverso das moedas, representando así o poder político". ¿Y en el reverso? "Ese espazo estaba reservado para ensalzar o poder relixioso, mediante a figura dalgunha deidade", dice Rodríguez.

Juguetes o regalos

Que aparezcan unidas a sendas placas, con una pequeña perforación, justificaría que la principal función de estas monedas estaba alejada del valor económico: "Este tipo de obxectos regalaríanse para desexar bo augurio ao próximo, como un 'feliz ano'. Pero tamén se ten constancia de que funcionarían como axóuxeres para os nenos, porque ao tintinear espantarían aos espíritos". En estas peculiaridades, y algunas más, profundizará Xulio Rodríguez en su intervención.n

Lugar: sala "Escolma de Escultura"

Fecha: miércoles a las 20,00 horas