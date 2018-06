Una vida entre la empresa y los pinceles

Lola Veiras confiesa que no sabe de dónde le viene el amor por la pintura, pero recuerda que esta pasión la siente desde pequeña. "Pintaba el pupitre, las puertas, las ventanas e incluso los árboles". Veiras (Vilamarín, 1951) ha pintado casi de todo (marinas, caballos, puestas de sol o partes del Camino de Santiago), siguiendo siempre el mantra de "pintar cosas bonitas para contrarrestar lo malo que pasa en el mundo".

La artista ourensana expone "Todo por partes", que recoge 47 de sus obras, "las que tenemos yo y mis hijos, el resto las he ido regalando", en la sede de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) hasta enero de 2019. Durante cuarenta años, Veiras compaginó sus dos pasiones, la pintura y la empresa, "una ardua tarea con cuatro hijos que criar".

Por eso, antes "cogía los pinceles y el lienzo cuando podía, muchas veces por las noches, con tranquilidad, porque la pintura requiere cariño y dedicación". Fueron sus amigos los que la animaron a que mostrase sus piezas al mundo: "No paraban de decirme que me lo tomase en serio, que siguiese pintando, y como yo siempre fui muy lanzada, me animé".

Fue así como Veiras, ex gerente de una empresa de decoración y una de las primeras mujeres de la directiva de la CEO, comenzó a colocar sus cuadros en las casas de sus clientes. Esta es su vigésimo octava exposición, tras colgar sus cuadros en el Museo Municipal o el Marcos Valcársel, algunos museos gallegos y en la Casa de Galicia en Madrid.

La artista ourensana busca "sensibilizar con el arte. Me gustaría que los concellos de Ourense tuvieses un espacio para mis cuadros, y que los niños y niñas que no puedan ir a los museos, por lo que sea, sientan así la inquietud que yo siempre tuve por pintar.A mí un tío mío me llevaba al museo y me encantaba".