La alicantina Maite deja el Envialia por asuntos "personales y familiares"

La experiencia de Teresa Utrillas "Maite" en el Envialia ha durado apenas cuatro meses. La alicantina se había convertido en verano en el fichaje con más caché del bisoño grupo de jóvenes refuerzos que ponían en marcha el renovado proyecto del equipo ourensano en la Primera División de fútbol sala femenino. De 27 años, llegaba con la experiencia de haber jugado en Femesala Elche, Villena, Hércules y el Porto San Giorgio italiano.

"En Ourense me han tratado muy bien, me he sentido como en una familia, pero he decidido dejar el equipo por temas personales y familiares. No estaba bien conmigo misma y creo que dejarlo era la mejor opción. En el equipo he estado muy contenta y además creo que lo he ofrecido todo", asegura la jugadora, que ayer viajó a Alicante.

"¿La experiencia en Ourense? Para nada me la tomo como un paso atrás en mi carrera. Es más, si en el futuro tuviese la opción de regresar no tendría problema alguno. Empecé fuerte pero la lesión de rodilla también me agobió. La lesión y estar lejos de mi familia me han hecho dar el paso", añadió.

El club todavía no se ha sentado para analizar la situación pero estiman que un recambio "no es prioritario aunque si aparece algo...".