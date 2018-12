El Allariz alcanza la cima de la Primera Galicia

El Allariz no deja de sorprender. El pinchazo del Arnoia y su cuarta victoria consecutiva lo posicionan como el nuevo líder en solitario. Han tenido que pasar 1.022 días para que el equipo que capitanea Paco Arias pueda disfrutar de esta situación de privilegio y además mantener un invicto de 14 jornadas que no conseguía desde la temporada 1991-92: "Se están haciendo las cosas bien, el equipo compite, no hay quejas y esperemos que esto siga así. Teníamos con Miguel Sotelo el récord de 13 sin perder y con el mismo entrenador conseguimos superarlo".

El capitán alaricano resiste el paso del tiempo, siendo el único de aquella camada de los Bernardo y Juan Gallego, que colgó las botas el año pasado: "Físicamente me encuentro muy bien y estamos entrenando casi 22 chavales cada semana, de ahí que salgan estos resultados positivos".

A sus 36 años no decae su entusiasmo, pero es consciente de que los más jóvenes vienen empujando con fuerza desde atrás: "Cada año se complica más y siempre de la cantera viene una remesa de dos o tres jugadores bastante buenos y son gente que trae muchas ganas y es muy disciplinada, que es lo más difícil a estas alturas".

Regularidad

En sus 22 años vistiendo los mismos colores, Paco Arias ha aportado toda su sapiencia en las distintas plantillas de las que formó parte, con buenos jugadores pero "no conseguimos mantener esta regularidad, que al final es la que te lleva a estar o no un poquito más arriba".

El capitán del Allariz, flamante líder, con dos puntos sobre el Arnoia y con 311 minutos sin encajar goles, no pensaba "en un principio estar aquí, pero van pasando las jornadas y no hemos visto un equipo superior, pero tampoco nadie te lo pone fácil como nos ocurrió en este último partido en el que visitamos al Maceda y donde tuvimos que sudar tinta para ganar".

Lo más cerca que estuvo el cuadro alaricano de pelear por el ascenso fue el cuarto puesto en la liga 11-12, a tres puntos de la segunda plaza y no queriendo optar al mismo tras las renuncias del Covadonga y el Nogueira: "Al final de la temporada lo que te mantiene arriba, con mayor o menor presupuesto es la regularidad".

Para cerrar la primera vuelta el Allariz recibirá el domingo al Melias, visitará al Francelos y acabará antes del parón jugando como local ante el Polígono: "Contamos con no perder, así seguimos la racha", añadió el capitán.

El detalle

Después de ocho jornadas, el Arnoia abandonó el primer puesto y acumula tres partidos sin ganar, con dos empates seguidos.

El Verín accede, cuatro semanas después, al tercer puesto y encadena seis sin traspiés. Por su parte, el Melias sigue sin poder vencer en condición de local al Peroxa y perdió después de tres jornadas de liga.

El Monterrei suma su tercer partido sin caídas y suma cinco sin perder en Rozabales, donde pasa a dominar el historial frente a un Cortegada que aún no triunfo a domicilio y lleva siete partidos sin éxitos.

El Maside salvó un punto en casa donde sólo una vez fueron derrotados por el Arnoia.

El Loñoá encajó su séptima derrota y nunca superó al Nogueira.

El Maceda no endereza el rumbo tras sufrir su tercera caída consecutiva. La única vez que venció al Allariz en el Cardenal Quiroga fue el 2 de octubre de 1983, con tantos de Sotil y Vilarchao.

El colista Seixalbo recibía por primera vez al Verín en O Carqueixal, donde no pudo alcanzar su primera victoria como local tras perder sus últimos tres encuentros.Mientras, el Peroxa levanta el vuelo con una nueva victoria.

La jornada 15 se juega íntegramente el domingo a partir de las 16,00 horas, excepto el Vilariño-Polígono que comenzará a las 12:00 horas, el Monterrei-Nogueira y Celanova-Covadonga, a las 16:30 horas y cerrando el Valenzá-Seixalbo, desde las 18:00 horas, en Os Carrís.

El Francelos sigue intratable en Valboa y hunde más al Vilariño

De los cuatro equipos que aún no perdieron como local, el Francelos sigue siendo uno de ellos y, con su última victoria en Valboa acabó con una serie de tres jornadas de liga sin ganar. De las ocho ocasiones que recibió al Vilariño, se impuso en cinco e igualó dos. A su defensa central Dabarca le pararon el segundo penalti de la temporada tras el fallado en la primera jornada también en casa ante el Loñoá.

El equipo de Anxo Valcárcel no es capaz de abandonar uno de los puestos de descenso directo y la única vez que pudo ganar a domicilio al Francelos fue el 27 de abril de 2008, por 2-0, con goles de Cándido, en propia puerta y Óscar Sabucedo.

El Celanova vence en el campo del Polígono por primera vez

El equipo de Germán Reza sumó una nueva e importante victoria en el campo del Polígono donde logró ganar por primera vez en sus trece visitas al Antonio González. Los industriales vieron frenada así una racha de seis jornadas sin perder y sufriendo su tercera caída en su feudo.

Dani, del Valenzá, fue el autor del gol 400 de la actual competición

El delantero Dani del Valenzá marcó en la victoria ante el Covadonga, siendo además el gol 400 de la presente liga. El cuadro verde puso fin a cuatro partidos sin ganar, en un campo donde se impuso en tres de las cinco veces que visitó. El Covadonga lleva cinco jornadas sin triunfar.