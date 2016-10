Contra el Areosa y las urgencias

El Pabellón Ourense juvenil quiere regresar al camino de los triunfos. Lo necesita, si no quiere empezar a descolgarse de los puestos de permanencia en la División de Honor más de lo conveniente. Los blanquiverdes afrontan hoy (16,00 horas, Miguel Ángel-Os Remedios) un duelo de gran importancia ante el Areosa. Los vigueses, una escuadra recién ascendida a la élite juvenil, marcan la zona de salvación con cuatro puntos más que los ourensanos. Por lo tanto, dos rivales directos en esa carrera de fondo que ya va quemando etapas.



El Pabellón sale de una mala semana de resultados con un punto de los nueve posibles. Las lesiones y las sanciones acosan al equipo entrenado por Guillermo García que, de nuevo, tendrá que esperar hasta poco antes del duelo para comprobar si recupera a alguno de sus 'tocados'. Rivero, tras una fuerte contusión, Diego Álvarez, después de superar una infección, y Eli, recuperado del traumatismo craneoencefálico que le llevó a estar ingresado, son los que más posibilidades tienen de volver a enfundarse la camiseta blanquiverde. A partir de ahí, el entrenador pabellonista buscará formar un once competitivo que deje atrás la ansiedad que a veces atenaza a los ourensanos. "Somos conscientes de que es un partido muy importante para nosotros. Estoy muy satisfecho de la forma en la que están trabajando los jugadores", afirma el técnico local, que confía en que esa labor se vea reflejada en la liga.



El objetivo que se marcan desde el Pabellón es claro: acabar con los pecados de juventud que tanto le están perjudicando. Expulsiones evitables y faltas de concentración puntuales que no ayudan a un equipo justo de efectivos. Sin olvidar el trabajo defensivo. Sobre el verde de Os Remedios se miden dos equipos que encajan demasiado. El que mejor sepa ponerle solución a ese defecto, tendrá más cerca la opción de llevarse los puntos.



Un rival impredecible

Un Areosa que, hasta el momento, ha demostrado ser una caja de sorpresas. Fue capaz de superar al Sporting, uno de los equipos fuertes, pero también de dejarse puntos por el camino ante adversarios de la zona baja de la tabla. Los vigueses quieren dar un golpe en la mesa en Ourense, dejar a un Pabellón tocado y meter tierra de por medio con las plazas de descenso.

En este tipo de situaciones comprometidas, la afición también juega un papel determinante. Por ello, se espera una buena entrada en Os Remedios. En el césped, el Pabellón buscará dejar atrás la mala racha e iniciar su recuperación.

Os Remedios, 16:00 horas.