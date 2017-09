El Barbadás piensa en fichajes

El equipo de Moisés Pereiro ha disputado cinco partidos de temporada en la Tercera División con una de idea juego clara, una plantilla reinventada y con la idea de que las puertas de los vestuarios de Os Carrís siempre están abiertas y dispuestas para dar la bienvenida a alguien que mejore el ambiente y la calidad sobre el campo.

Estos días bajo las órdenes del ourensano, el equipo azulón tiene a prueba a Alexander Majerz (Polonia, 1995), jugador zurdo que puede actuar como mediapunta o como extremo izquierdo. La temporada pasada jugó en el SG Ramsin 1919 de Alemania. El futbolista ya ha entrenado con los jugadores de la actual plantilla, de momento, ni cuerpo técnico ni directiva han dado el "ok " para presentar una foto de tamaño carnet y hacerle ficha. Todo depende de su rendimiento en los entrenamientos. Quien también puede recalar en la UD Barbadás es Alberto Nóvoa "Albertito" (Ourense, 1998), centrocampista de corte ofensivo del Ourense CF que se formó en el fútbol base del club de Oira.

Toda la vida en la base pontina y uno de los ojos derechos del técnico Fran Justo que no tiene hueco en la actual plantilla del Ourense CF. No por calidad, ni por talento, si no por experiencia. Alberto no ha gozado de las oportunidades esperadas en una plantilla larga y con mucha categoría.

Desde Barbadás se han puesto en contacto con el jugador para presentarle una oferta basada en más minutos y eso ha hecho pensarse al jugador pontino la posibilidad de recalar en Os Carrís para el resto de temporada.

Tanto Alexander Majerz como Albertito tienen la puerta entreabierta, pero con distintos matices. El polaco debe convencer a Moisés Pereiro, mientras que Albertito tiene la oferta encima de la mesa. Las palabras de su entrenador y de la directiva ayudarán a la toma de decisión por parte del jugador.

De momento, todo sigue igual. Quizás mañana Albertito ya entrene con el equipo de Moisés Pereiro, o probablemente sea la semana que viene. Él quiere minutos y en Os Carrís tiene la oportunidad de demostrar su fútbol.