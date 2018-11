Borja Gil: "Jugar la promoción sería bonito"

Llegó esta temporada al equipo que preside Nilo Ramos tras las buenas referencias que le dio su amigo Pepelu, portero que la campaña pasada jugó en Barco. Se trata de Borja Gil Albarracín (4-12 1990), natural de Ceuta y todo un trotamundos del balompié.

Su periplo por los muchos equipos en los que ha jugado comenzó siendo juvenil. Dejó el Ceuta para fichar por el Valladolid. De ahí pasó al Estepona, Vilanovense, Murcia, regresó a Ceuta para volver al Conquense, Yeclano, Ibiza o Mar Menor. Alternando Segunda B y Tercera. Esta temporada, tras hablar con Pepelu, recibió la llamada del Barco y tras llegar a un rápido acuerdo, firmó por el equipo de Valdeorras. Un conjunto que no conocía y que "lo seguía un poco la temporada pasada por mi amigo, el portero Pepelu, pero tampoco mucho". Llegó al norte donde nunca había jugado y lo que más le llamó la atención fue "el frío y la lluvia, que es algo a lo que no estaba acostumbrado. De hecho, cuando comienzan las segundas partes me cuesta coger el ritmo". Y tampoco conocía la categoría que le sorprendió: "Veo que tiene bastante nivel y aunque no jugamos contra el Bergantiños, es cierto que Ferrol y Compostela son dos grandes equipos y el resto, todos tienen nivel. Es una categoría muy complicada. Y lo que más me llamó la atención son los campos de hierba natural, en el sur casi todos son sintéticos y el fútbol pierde mucho".

Y en medio está el Barco rindiendo a gran nivel: "La verdad es que estamos haciendo una gran primera vuelta, pero somos una plantilla corta y necesitamos que nos respeten las lesiones para que no suceda lo del año pasado".

Tiene claro que "ya llevamos un tercio de liga y si estamos ahí es por nuestros méritos ya que nadie te regala nada, aunque todavía es muy pronto para saber lo que puede suceder", pero puestos a soñar reconoce que "poder jugar una promoción sería un reto muy bonito y muy importante para un equipo como el Barco".