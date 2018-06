Camilo Álvarez: "Ourense está muy lejos de los mínimos en apoyo a sus clubes"

El presidente del COB aseguró estar "muy orgulloso del hermanamiento que hemos conseguido en el deporte ourensano. Esta imagen vale más que cualquier explicación" y puso en valor un club "con 40 años de historia. La mayoría de los ourensanos en unos momentos o en otros hemos pasado por el Pazo para disfrutar con el COB y eso hay que valorarlo y respetarlo. Este club es mucho más que el primer equipo, es el filial de Liga EBA y 400 chavales jugando al baloncesto".

Sobre las ayudas que recibe aseguró que "en la LEB Oro los equipos que juegan el play off rondan el millón de euros de presupuesto y nosotros tenemos 500.000. Están ocurriendo milagros pero no van a seguir pasando siempre. No estamos pidiendo que se nos pague el presupuesto, estamos pidiendo que se nos ayude un poco y a día de hoy Ourense está muy lejos de los mínimos que reciben en otras ciudades gallegas de apoyo a sus clubes". Y añadió que "Lugo no es más ciudad que Ourense, pero allí no tienen ninguna duda sobre el apoyo al deporte. Allí al Breogán acaban de concederle 300.000 más de lo que ya recibían solo para acabar esta temporada y aquí recibimos 55.000 euros para toda la temporada y lo cobramos en diciembre, cuando ya ha terminado la temporada".

Álvarez aseguraba que "se nos pidió más ingresos privado y lo hemos hecho. Tenemos cantera, tenemos afición y ponemos dinero de nuestro bolsillo. Solo pedimos un poco de colaboración".