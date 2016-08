La Vuelta ha abandonado las carreteras de la provincia pero el eco del paso de la ronda ciclista todavía resuena. Mucho público y un enorme espectáculo deportivo gracias a unas etapas de ensueño como carta de presentación. Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, la entidad que ha apostado por traer el espectáculo del ciclismo a Ourense, hace balance de lo vivido estos días.



"La organización un 10, la afición un 10, los vecinos de la provincia por donde ha transitado la Vuelta otro 10 y también está el espectáculo deportivo. La etapa que finalizó en Luintra la destacan todos los especialistas como de un grandísimo nivel y la organización me ha transmitido que la primera, Laias-Castrelo, ha sido una de las mejores de los últimos años. Esta Vuelta a España, que también es una Vuelta a Ourense, significa algo de cara al futuro, lo hemos hablado ya con Javier Guillén (director de la Vuelta), vincular de una forma permanente a Ourense con la Vuelta y por supuesto cuando esté en Galicia estará en Ourense. Tenemos sobrados motivos para estar sobradamente satisfechos. Es una apuesta de este gobierno provincial, el Ourense-deporte, el Ourense-élite, esa élite que nos ha dado diez medallas en Río 2016 de los diferentes equipos y deportistas individuales que ha preparado la cita más importante del mundo del deporte en nuestras aguas y ese es el Ourense en el que creemos cada vez más y el que nos está dando estos resultados a nivel de resultados y a nivel de posicionamiento de la 'marca Ourense'. No hay que cansarse nunca de hablar de Ourense y en este caso es hablar de él de forma positiva".



Ourense y La Vuelta, un sueño común: "Nos interesa a Ourense pero también la Vuelta nos ha dicho que le interesa esta provincia. En pocos sitios han vivido una complicidad tan importante, en este caso con la Diputación, pero también con los ayuntamientos a la hora de planificar todo este año desde que presentáramos el inicio de la Vuelta en Puebla de Sanabria, desde la presentación de las etapas ourensanas en el Teatro Principal, la Vuelta Júnior en Nogueira de Ramuín, hasta la grabación del videoclip en Laias... Y todo lo que se ha organizado en torno al ciclismo en la provincia: el Foro La Región en el Marcos Valcárcel con las leyendas vivas del ciclismo ourensano y gallego, el anterior en Maceda con Óscar Pereiro... La crítica es unánime, altamente positiva, y dice que la elección ha sido la correcta porque es el tipo de acciones en las que los ciudadanos ven reflejado un sentimiento de orgullo propio, de orgullo de Ourense, que es por el que luchamos todos los días".



Y añade Manuel Baltar: "La etapa con final en Luintra, adaptando un poco el recorrido, comentado por Fernando Escartín, podía ser una de las etapas reina. Quizá en un futuro. Los ciclistas así lo han manifestado, los especialistas la han aplaudido, y hay que empezar por reconocer el trabajo de Escartín ya que fue quien diseñó el recorrido y creo que tenemos joyas como la etapa del jueves en enclaves geográficos estratégicos de la provincia que son muy interesantes, pues tenemos mucho que vender, y este Ourense que yo digo es un continente, pues tenemos de todo, incluso mar, porque los ourensanos llegamos a todos los mares del mundo y además porque tenemos un mar termal debajo de nuestras tierras que le convierte en el territorio con mayor potencial termal de Europa creo que hay sobradas razones para estar satisfechos y para vivir la Vuelta como la hemos vivido durante todo este año, desde que la presentamos en octubre de 2015 y la seguiremos viviendo hasta que acabe este 2016 puesto que esta es una alianza que no se puede romper".



Y mirando a lo que queda: "Toca seguir en primera línea con ese Ourense Termal Madrid, ver a gente como Javier Guillén, un crack de la organización, alabar día sí y día también las facilidades y la capacidad organizativa que hemos aportado a esta impresionante vuelta por etapas, y contar además con los mejores corredores del planeta es un éxito. No ha sido en absoluto una competición descafeinada y seguro que será una de las mejores ediciones de los últimos años".