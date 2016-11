Cristian Dacosta, un seguro de gol

Llevar el apellido Dacosta implica una exigencia mayor para Cristian, delantero del UD Ourense, que al igual que su compañero Rubén Durán firmó ante el Manchica un 'hat trick'. "El año pasado tal vez no había tanto run run por el hecho de estar jugando a las órdenes de mi padre porque las cosas salieron bien muy rápido, metí muchos goles y di asistencias. Esta temporada fue todo lo contrario. Empecé mal, no marcaba y mucha gente hablaba. Son épocas, porque es muy fácil decir que como soy hijo del entrenador juego. La gente siempre opinará, lo hagas bien o mal".

El delantero ourensanista reconocía que ante el Manchica "no fue un partido muy bueno en cuanto a juego y el campo estaba un poco irregular, pero se ganó, seguimos sumando y gracias al empate del Bande ahora estamos en el primer puesto. Más allá de mis tres goles lo más importante es ganar, lo de los goles es lo de menos porque si ganas da igual quien los meta".

La carrera futbolística de Cristian Dacosta estuvo marcada por la inestabilidad y el continuo cambio de club. "Estuve en varios equipos y cuando las cosas no me salen bien soy una persona que quiere dejarlo todo, un tanto pasota, pero cuando va todo mejor y me centro disfruto y tengo muchas alegrías. Muchas veces, por querer hacer muchas cosas me puede la ansiedad. De todas maneras, nunca me he planteado colgar las botas porque las cosas no me hayan salido".

El atacante de la UD Ourense es con ocho tantos el segundo máximo anotador del equipo. "Estoy en el club de la ciudad, como que representa al desaparecido CD Ourense ya que los aficionados siguen siendo los mismos, hay muchísima gente, que es lo mejor que tiene esta institución".

"Un buen colchón de puntos"

A pesar del gran presente del equipo Cristian Dacosta pide calma: "Aún quedan muchos partidos y el ascenso no está resuelto porque cualquiera puede perder con cualquiera lo que demuestra lo competitiva que es la liga. Ni el Bande ni nosotros vamos a ganarles a todos por goleada, aunque la gente puede pensarlo. En diciembre y enero vamos a jugar a campos de arena y en mal estado y puede que no ganes. Obviamente Bande y nosotros tenemos un colchón respecto al tercero, pero no es definitivo porque aún no acabó la primera vuelta".

¿Quién podría complicar la vida a la UD Ourense hacia el sueño de un nuevo ascenso? Cristian Dacosta lo dejó bastante claro: "El Bande es el equipo con el que además pelearemos por el título, pero también están Maside, Velle y el propio Ribeiro, al que nos enfrentamos este domingo y tiene un buen equipo y habrá que comprobarlo. Sin duda es un buen encuentro para ver si seguimos haciendo bien las cosas y esperamos quitar los tres puntos de un campo complicado".