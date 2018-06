David Gil, del Velle: "Esto ya es un premio”

Con apenas 18 años y tras salir del equipo de división de honor del Pabellón, David Gil jugaba y ganaba su primera final, la última que ha disputado el Velle. "En total he jugado cuatro y gané tres. La única que perdí fue con el Arenteiro, que no pude jugar por culpa de una lesión. Recuerdo que en aquella primera final, el capitán era el actual presidente, David Hermida, y fue ante aquel Ourense B, con lo que es una casualidad volver a enfrentarme a un equipo que viene a representar al CD Ourense".

En aquel partido, disputado el 22 de junio de 2003, David Gil fue titular. Fue cambiado en el minuto 97. "Fue un partido muy igualado en el que ellos pronto se quedaron con diez por la expulsión de su portero, Modelo. Ya en la prórroga, con dos goles de Nicol, nos llevamos la copa", rememora.

A la hora de trazar un paralelismo entre aquel equipo y el actual (los dos consiguieron el ascenso a la Preferente autonómica), señala Gil que "quizá éste es un grupo más joven del que había aquel año con Suso García, pero en uno y en el otro la gente joven aporta mucha ilusión y trabajo, forma una buena conjunción con los más veteranos".

Temporada inigualable

El Velle ha conseguido la liga que se le negó en la campaña 96-97 y hasta podría firmar un doblete histórico: "En cualquier categoría es muy difícil hacer una temporada así, en la que apenas perdimos cinco partidos durante la liga, ascendiendo con cinco jornadas de antelación y ganando el título con mucho margen. Todo eso habla del trabajo del grupo".

Por su demarcación en el campo y su actitud, que pasa casi desapercibida, muchos le han comparado con Iniesta: "Eso son palabras mayores. Creo que soy un jugador de equipo, no uno que gane partidos o meta goles, pero siempre trato de ayudar en todo lo que pueda".

El equipo de David Rivo realizó ayer en el campo del Monte da Aira la última sesión preparatoria de cara a la final de mañana, que será retransmitida por primera vez por la TVG2: "El grupo está ilusionado y se lo toma principalmente como un premio. Es un partido para disfrutar, y aunque ellos por plantilla teóricamente son los favoritos, nosotros podemos hacer un buen papel y porqué no dar la sorpresa".

Las claves

Pero ahondando más en profundidad sobre los puntos a analizar del partido ante la UD Ourense, David Gil, que participó en cinco de las siete eliminatorias, con un total de 366 minutos disputados, en los que recibió dos cartulinas amarillas, entiende que "quizá debemos intentar que ellos no tengan mucho dominio del balón, que no nos cansen en un terreno de juego grande. Si nosotros logramos en ciertos momentos quitarles la pelota y que no nos hagan sufrir corriendo detrás de ellos tal vez demos un pasito más adelante para ir a por el triunfo".

El próximo 24 de agosto, el jugador del Velle soplará 34 velitas, pero parece ser que los años no son un impedimento para seguir ligado a su actual equipo: "Es muy probable, pero aún no hemos hablado ni tengo decidido nada. Quizá será asumiendo un rol distinto, porque el tiempo pasa para todo el mundo, pero es casi seguro que siga para volver a disfrutar de una categoría en la que llevo años sin poder participar".

La madurez adquirida a lo largo de más de 20 años ligado al fútbol, en los que disfrutó de títulos, ascensos y algunos sinsabores, quiere Gil que sea un aspecto positivo para los jugadores del Velle en la final, un título que han conquistado en dos ocasiones.

El futuro

La próxima temporada habrá una nueva directiva al frente de la casa blanca y David Gil piensa que se dan las garantías para continuar con el proyecto renovador iniciado por David Hermida: "Creo que sí, haciendo las cosas bien como lo ha hecho la anterior directiva. Me imagino que la gente que llega ahora mantendrá seguro la misma linea sin perder la cabeza".

El volver a la Preferente implica para el jugador del Velle "seguir trabajando y poco a poco montar un grupo para intentar no pasar apuros, para salvarnos y asentarnos en la categoría".