"Dejo amigos en todas las esquinas"

El tiempo corre más deprisa que un balón y el entrenador Julio Rodríguez, a punto de cumplir 58 años, entendió que con el último ascenso logrado con el Antela, el club donde también disfrutó como jugador era el mejor broche para disfrutar el fútbol desde otra perspectiva bien distinta. "Fue muy especial y bonito acabar tantos años en los banquillos consiguiendo la meta del ascenso a la Preferente. A lo mejor soñaba con eso, pero lo más importante era darle un empuje a los aficionados para que regresaran al campo de A Moreira y donde la directiva tuvo mucho que ver ya que este club estaba abandonado, perdido, en manos de nadie".

En su carrera como técnico no sólo dirigió al cuadro antelano, sino que además estuvo en el Allariz, "del que guardo gratos recuerdos", el desaparecido Boado al que entrenó en Primera Galicia, entre otros representantes de la comarca de A Limia.

"Es hora de bajar la persiana, pero, aunque no entrene más ayudaré siempre en lo que sea al Antela. Tengo que ir aparcándome y darle salida a esta gente nueva que viene con entusiasmo, que no significa que lo haya perdido, pero ya no dispongo de ese tiempo y esas ganas, porque cuando quieres ser entrenador vas a mil por hora".

Cerrar el libro

El propio Julio Rodríguez entiended que "cuando fichas para un equipo lo que siempre hice es didicarle el mayor tiempo posible y que las cosas salgan de la mejor manera como ha ocurrido en esta temporada. Se puede decir que se cierra el libro como entrenador y sin duda este era el momento justo".

Rememorando sus más de cuatro décadas ligado al fútbol, si bien no ha perdido el gusanillo al seguir jugando con el equipo de los verteranos del Antela, el ya ex técnico blanquinegro reconoce que "la alegría o satisfacción más grande que tiene un entrenador es que cuando llevamos un ciclo permaneciendo en un sitio te quedan amigos y el fútbol me valió para eso y eso sin duda lo valoro mucho. Ha sido una etapa inolvidable".

La sencillez con la que siempre se maneja dentro del fútbol provincial fue otra de sus señas de identidad. "En la vida deportiva o personal no todo son éxitos, también tenemos fracasos que te ayudan a mejorar, pero por encima de todo dejé amigos por todas las esquinas y eso me hincha de satisfacción. A partir de ahora, solo me queda disfrutar de las pequeñas cosas y por supuesto del fútbol".