Denis, el de los cinco goles

Con sus 22 años, el interior Denis Outeiriño Fernández decidió esta temporada dejar el Peroxa para volver a embarcarse en el Santa Teresita, club donde comenzó jugado en los juveniles. El regreso no pudo ser más espectacular. Primero se despachó con un 'hat trick' en la Copa Diputación B en el campo del Espadana (0-7). En plena vena goleadora fue el gran protagonista de la victoria más abultada (8-1 al Pamés) del equipo de Julio Casanova desde que milita en la Segunda Galicia con nada menos que cinco tantos y ninguno de ellos desde el punto de penalti.

"Más no se puede pedir en un inicio de liga. Todas las ocasiones que tuve fueron para adentro y la verdad creo que es la primera vez que anoto tantos goles en un mismo partido", dice el atacante.

En la pasada campaña, con el Peroxa, había conseguido marcar durante la liga seis goles, mientras que hasta el momento entre las dos competiciones suma ocho.

Denis arrancó su carrera en la base de CD Ourense, para luego recalar en los infantiles del Ponte Ourense, pero sin duda se siente más identificado con el Santa Teresita: "La principal razón de abandonar el Peroxa fue porque aquí se hizo un equipo para ascender y además me había quedado la espinita de aquel año que no dimos ascendido". Y añade: "Me encontré con una plantilla muy competitiva con la que vamos a luchar para ganar la liga y si se puede la Copa donde también vamos a intentar hacer el mejor papel que se pueda".

El anterior triunfo más abultado del Santa Teresita también había sido en casa ante el Palmés (6-3), el pasado 19 de marzo, sin embargo este 8-1 superó con creces aquel 7-3 al Loñoá registrado el 8 de mayo de 2016 o el 7 a 1 frente al Caldelao en la temporada 14-15.

"Las estadísticas están para romperlas, pero lo más importante que te da esta victoria es haber empezado con buen pie la competición liguera porque uno gana en confianza aunque no haya sido ante un rival de los que no van a pelear por estar en la parte alta de la clasificación", asegura Outeiriño.

Dentro del Grupo VIII, en el cual se encuentra inmerso el Santa Teresita esta temporada, la lucha por alcanzar una de las dos plazas de ascenso a Primera está muy disputada, y más aún tras el formato de play off instaurado el año anterior, de donde sale el acompañante del campeón a la Primera: "El Covadonga es un equipo muy competitivo, como el Amoeiro que siempre está en la lucha por los primeros lugares, aunque pueden dar la sorpresa el Leiro y Trives que hicieron buenos fichajes, aunque en esta primera jornada no corrieron la misma suerte".

Goleador o asistidor

Dada las características de Denis Outeiriño se trata de un jugador que intenta asistir a sus delanteros en busca del gol, "pero siempre que se pueda marcar, mucho mejor. Por mi cabeza no pasa ni mucho menos la idea de ser el pichichi del grupo, si no en seguir aportándole al Santa Teresita lo mejor y si es con goles tampoco está mal".