Derbi exprés en O Couto

Si la climatología no lo impide, que todo indica que no, este mediodía, desde las 12:30 horas, el Ourense CF y la UD Ourense finalizarán un partido que comenzó el 8 de septiembre, pero al que una impresionante tormenta de agua y granizo suspendió en el descanso tras aguantar la primera parte.

Ahora los condicionantes son diferentes y ambos equipos llegan en un buen momento. Mucho mejor los que ejercen de visitantes, la UDO, que está quinto clasificado, con una situación que seguramente no contaban. 29 puntos que les permiten tener mucha tranquilidad. Al Ourense CF también le cambió mucho la situación. En los últimos nueve partidos solo ha perdido uno, fuera de casa y ante el líder Bergantiños. Y a mayores vienen de lograr la goleada de la temporada, 0-8 en A Illa ante el Céltiga y llevándose por delante al técnico ourensano Manolo Núñez.

Pero todos los números, las dinámicas, los estados de forma, la fría estadística son papel mojado. Todo se decidirá en 45 minutos que seguro dan mucho de sí.

En el bando local, Fran Justo ya vivió una situación similar. Era entrenador del Nogueira en Primera Autonómica y jugaban ante el Santa Cruz de Arrabaldo, el partido se suspendió en el descanso con empate a cero goles. Fueron a jugar la segunda mitad y terminaron con empate a un gol. Esa experiencia le dice que "al final, al ser 45 minutos los planteas como un partido normal y eso es lo que nosotros vamos hacer" y espera que "el equipo mantenga el equilibrio entre la cabeza y el corazón. Es cierto que el jugador por inercia no guarda fuerzas pero es importante saber dosificarse ya que me espero un partido con mucho ritmo ya que los dos equipos estamos atravesando por un buen momento de forma".

Del rival sabe que "es un equipo muy organizado, que es difícil hacerle gol y que tiene jugadores con calidad y en un buen momento".

En el rival, Fernando Currás reconoce que "será una nueva experiencia un poco rara. Yo no recuerdo nunca haber vivido una situación así, pero igual en menos tiempo pasan más cosas".

Sobre el rival considera que "ahora están como tienen que estar. Lo que no era normal era lo de entonces. Es un equipo que tiene mucha pegada y potencial ofensivo, que si tiene el día puede marcar diferencias, aunque sin desmerecer a los que tienen por detrás, que también ayudan y mucho". También sabe "a quién nos vamos a enfrentar igual que ellos con nosotros. Ambos equipos nos conocemos muy bien". En el Ourense CF están todos disponibles mientras que en la UD Ourense faltarán Alfredo por lesión y Diego Vieytes por sanción. Las noticias positivas son que vuelven el central Pablo Corzo y el centrocampista, ex del Ourense CF, Fondevila.