El Barco ficha portero

El Barco continúa firmando jugadores para la próxima temporada en Tercera División. Si el pasado jueves anunciaba la llegada de Iván Argos y de Cassio. La última incorporación es la del guardameta monfortino Sergio José Rodríguez Domínguez, conocido como Sergio Cabanelas, que cuenta con 21 años y mide 1,80.

El nuevo portero barquense, que viene a suplir la marcha del balear Vicente Sabater, comenzó su carrera en el Calasancio de Monforte. Tras destacar por sus condiciones en edad cadete fue fichado por el Real Madrid, cuando contaba con 13 años y donde pasó por todas las categorías llegando hasta el Real Madrid C, en Tercera División.

Dos lesiones

Durante su etapa en la casa blanca llegó a ser internacional Sub 16 y Sub 17 y estuvo bajo las ordenes de ex futbolistas como Ramis, Morientes o José Aurelio Gay en su último año en tierras madrileñas.

En el año 2015 quedó desligado del club blanco y firmó por el Racing de Ferrol, pero una luxación de hombro condicionó su carrera. Fue operado en dos ocasiones, la última la temporada pasada.

Tras regresar a Monforte para seguir una lenta recuperación, terminó la pasada temporada jugando en el Atlético Escairón, en la Regional Preferente, en el grupo Norte.

Ahora, una vez recuperado totalmente de su lesión, quiere volver a ser el portero de antaño y espera que el Barco vuelva a ser su rampa de lanzamiento para acercarse al fútbol profesional.

Un portero joven pero con nivel para convertir la portería del Barco en uno de los puntos fuertes de un equipo que aspira a consolidarse en la Tercera División.