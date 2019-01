Ellos llevan la voz cantante en Primera Galicia

Arnoia y Allariz. Por ese orden comandan la clasificación de la máxima categoría del fútbol provincial. La única diferencia están en los goles, en puntos (34) están empatados. El domingo se pone en marcha la segunda vuelta de la liga y ambos equipos inician el 2019 con el ascenso como meta.

Para Iván González los números alcanzados por el Arnoia entre liga y Copa Diputación "son para estar orgulloso de mi plantilla, por este liderato y por ser los campeones de invierno. Nuestro estilo de juego es bien definido, en el cual los futbolistas van creyendo más en él, con un juego ofensivo bastante vertical con el que tenemos facilidad para marcar".

El técnico arnoiés puntualizó que "tenemos que mejorar la estadística de los goles encajados (27), que son muchos en una primera vuelta y aún así tenemos el mejor coeficiente entre tantos a favor y en contra de la categoría, pero siempre hay que mejorar".

El Arnoia sufrió un pequeño bache que llevó al Allariz a ocupar transitoriamente el liderato, aunque esto no generó preocupación en el seno del equipo: "Lo que pasa que nos rodea un handicap, donde todo el mundo piensa que tenemos que ganar sí o sí. Eso no es una realidad y desde que comenzó la liga nunca estuvimos fuera de los dos puestos de ascenso, lo que habla de nuestra regularidad. Si de los 19 partidos que llevamos entre liga y Copa solo perdimos tres quiere decir que somos un equipo súper fiable. Pasamos a cuartos de final y estamos primeros en liga".

El entrenador Iván González sabe que en la segunda vuelta cada equipo se juega sus intereses "y después están los duelos como puede ser el derbi ante el Francelos. Hay que intentar mantener el nivel actual para conseguir nuestro objetivo".

En cuanto al Allariz, su primer competidor por el primer puesto, destaca que "si todo el mundo considera que hicieron una gran primera vuelta, aún más lo hecho el Arnoia que se encuentra por encima en la clasificación". Y envía un mensaje: "No tenemos tanto presupuesto como la gente piensa, tenemos menos que temporadas anteriores".

Miguel Sotelo

La satisfacción es la expresión que mejor describe el estado de ánimo del técnico del Allariz "ya que cuando empezó la competición no teníamos muy claro potenciar el equipo con gente joven y la marcha de un referente como Juan Gallego. Al final, poco a poco fuimos demostrando que podían estar ahí y realizando una primera vuelta para enmarcar, empatados a puntos con el primero".

La experiencia de Miguel Sotelo hizo que, a medida que pasaban las jornadas, los jugadores no se fijaran en la clasificación: "Siempre digo que sobre los diez primeros partidos es cuando se empieza a ver lo que podemos ser capaces. Vimos que un domingo tras otro íbamos invictos, lo cual era nuestra motivación e ilusión a corto plazo y los que nos llevó a estar 14 partidos sin perder, quedando a dos del récord del club".

El Allariz perdió un sólo encuentro en la primera vuelta, "donde hubo partidos muy buenos, otros malos en los que puntuamos y también tuvimos suerte porque si no es imposible estar ahí con chavales jóvenes que no cobran nada".

El sacrificio es otro de los aspectos destacados de este Allariz: "Tenemos jugadores de toque, de hacerlo bonito, pero tanto ahora como en mi anterior etapa intento inculcarles que además de eso hay que ser agresivos en defensa, donde mejoramos muchísimo. Se están dando cuenta de que el fútbol no es solo alegría ofensiva, si no tener mucha seriedad e intensidad defensiva, que es lo más difícil. El ataque no se entrena, pero la defensa debe estar preparada y si eso no sucede suelo sufrir mucho al no hacer lo programado".

Cuando al entrenador alaricano le mencionan el reto de seguir ariba, se muestra prudente: "Tengo que sacar a relucir la experiencia y sería muy echado para adelante si digo que tenemos que ascender. A este equipo nadie le obliga ni le dijo que tiene que subir. Nosotros ahora mismo estamos en posiciones de ascenso, pero nuestro objetivo es seguir compitiendo, ir poco a poco cada domingo intentando sumar, porque no se puede estar pensando en el ascenso cuando queda toda una segunda. Hay que estar tranquilos y será difícil repetir lo hecho hasta ahora. Es una incógnita y por detrás hay varios equipos que vienen apretando".