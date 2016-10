El fitness toma el Paco Paz

Este domingo el Pazo Paco Paz albergará una nueva fiesta del fitness en la ciudad. Organizado por +Deporte La Región y con una cobertura especial de Telemiño, durante toda la mañana tendrá lugar el Especial Fitness, con un variado programa de actividades. La cita está pensada para todos los públicos y cuenta con un cartel de monitores con amplia experiencia y conocimientos sobre la materia.



Los ejercicios arrancarán a las 09,40h. con la clase de treinta minutos de tai-chi con abanicos, impartida por José Gago del Dinamic Center. Después llegará el turno para el spinning, a partir de las 10,10 h. con la presencia de Natalia Rivas y del invitado especial Antonio Rivas, del AQA Ourense. Sin tiempo para la pausa, a las 10,50 horas, los participantes se pasarán al body combat bajo la supervisión de Thais López del Be One. Más relajada será la siguiente actividad del programa, los bailes latinos, con Ana Fernández y Fernando Alonso del Mouxion S.L al mando desde las 11,30 h.



Pasado el ecuador del Especial Fitness, tiempo para la zumba, a partir de las 12:15 h. de la mano de Bea Feijóo del Paco Paz, que dejará paso al tono bike, que mezcla disciplinas como TRX,BOSU y STEP, de las que se encargarán Diego Seara, Paco Bermejo, Rubén Cid. Y para terminar, participantes y profesores, se juntarán en un fin de fiesta que servirá para clausurar un jornada festiva de deporte y salud. Todos aquellos que acudan a moverse, tendrán a su disposición fruta y agua para recuperarse del esfuerzo realizado. Además, los que acudan con niños a su cargo, podrán utilizar el servicio de ludoteca mientras duren las diferentes actividades. No hay excusa para no tomar parte de esta fiesta.

Una actividad de acceso gratuito y con una inscripción previa

Aquellos interesados en participar en el Especial Fitness solo tienen que presentarse en el Pazo. Eso sí, antes deben formalizar su inscripción gratuita a través de la web masdeporte.laregion.es o bien llamando al teléfono 988 60 40 76. Solventando ese paso, solo queda acudir la mañana del domingo a disfrutar del Fitness.

Habrá un servicio de fisioterapia disponible para los participantes

Los asistentes al Especial Fitness tendrán a su disposición un servicio de fisioterapia para relajar el cuerpo después del esfuerzo o solucionar las molestias que puedan surgir. Estará disponible de once 11,00h. a 13,00h. en el propio Paco Paz y será impartido por el equipo del Centro de Fisioterapia Nerea Piñeiro.