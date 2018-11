Fredi o Gelucho: uno será verde

El pasado miércoles Manel Vázquez se despedía, primero en Espiñedo de la junta directiva y más tarde en el campo de A Uceira de la plantilla. Ponía punto y final a cuatro temporadas al frente del equipo verde.

Desde ese momento, la junta directiva encabezada por su presidente Xan Pinal se pusieron manos a la obra para buscar un sustituto. Aunque el máximo mandatario ya dejó claro que no tendría ninguna prisa y que el siguiente partido el entrenador de porteros Juan Carlos Aguiar, que fue el único del cuerpo técnico que decidió quedarse en el equipo iba a ser el que estaría al frente del equipo en Paiosaco el pasado domingo. Y así fue.

Aunque desde la salida de Manel Vázquez se han puesto manos a la obra para buscarle sustituto. Por nombres no queda la cosa. Numerosos ofrecimientos han llegado a manos de los directivos, pero la hoja de ruta ya estaba trazada. Contactos serios solo hubo con tres entrenadores. El que más cerca estuvo fue el santiagués Luisito, pero el viernes, él mismo se descartó.

A partir de ese momento, dos nombres son los que están sobre la mesa y uno de ellos será el elegido. El que más fuerza tiene es Rogelio Gómez, conocido como Gelucho. El técnico natural de Cacheiras fue el que se enfrentó al Arenteiro en la promoción de ascenso a Tercera división, por aquel entonces como entrenador del Estudiantil. Con anterioridad entreno al Negreira, en Segunda B, al Santa Comba, cinco temporadas en Tercera división y al Boiro, conjunto que cogió en Preferente y ascendió a Tercera división, jugando incluso una promoción de ascenso a Segunda B. En la actualidad está entrenando al Conxo, de liga gallega juvenil. Un detalle significativo es que Gelucho estuvo el pasado domingo en Paiosaco observando al que puede ser su nuevo equipo.

El otro candidato es Alfredo Álvarez, Fredi, natural de Moaña, y que la pasada temporada estuvo en el Izarra, en Segunda B. En esa misma categoría también entrenó al Boiro y al Compostela, donde estuvo dos temporadas, la primera en Tercera división logrando el ascenso. Sus primeros pinitos como técnico fueron en el Alondras, equipo en el que colgó las botas como futbolista y se quedó como segundo entrenador durante cuatro temporadas. Después cogió el equipo como primer entrenador donde estuvo tres temporadas. Fredi también tiene pasado ourensano, ya que jugó en el antiguo Ponte.

Uno de los dos será el elegido y podría entrenar al equipo mañana miércoles, ya que la plantilla ha tenido descanso ayer y hoy. Muchos nombres ilustres del fútbol gallego han sonado, pero solo han sido rumores y ofrecimientos de terceros. Milo Abelleira, Piscis, Javier Oreiro o José Luis Lemos entre los que más se han barajado.

El detalle

El pasado jueves el técnico José Luis Miguez "Luisito" estuvo reunido con la directiva del Arenteiro en un restaurante de Lalín. El acuerdo estaba casi cerrado pero el viernes al mediodía el técnico natural de Teo le comunicó al equipo de Espiñedo que no aceptaba la oferta. Los motivos principales fueron que su habitual preparador físico Roberto Valdés, por cuestiones laborales, no podría entrenar a las ocho y media de la tarde y el Arenteiro no puede hacerlo a las cinco de la tarde.