Gelucho, el elegido por el Arenteiro

El presidente del Arenteiro Xan Pinal cerró en la noche del pasado martes al técnico Rogelio Gómez Fernández, conocido como Gelucho, para que entrene al equipo verde esta temporada.

Anunció la pasada semana tras la marcha de Manel Vázquez que hasta mediados de esta no habría nuevo entrenador y así fue. En la tarde de este martes se tomó la decisión y la dupla que manejaba entre el moañés Fredi y Gelucho cayó del lado del santiagués.

El presidente del Arenteiro Xan Pinal le comunicó primero al vigués Fredi que no iba a ser el elegido, para por la noche reunirse con Gelucho y firmarlo por lo que resta de temporada.El nuevo técnico comenzará los entrenamientos mañana, ya que esta noche tenía un compromiso previo que no pudo eludir. Llega acompañado del preparador físico Diego Gutiérrez Ramos y en breve plazo también le acompañará un segundo entrenador. Gelucho, que el pasado domingo estuvo viendo al equipo ante el Paiosaco, reconoce que "pese a que no fue un gran partido creo que hay jugadores importantes y solventes para la categoría ". Y casualidades del fútbol, debutará ante el Compostela, equipo en el que jugó ocho temporadas y uno de los cocos de la categoría "será algo especial un partido atractivo ante un rival que conozco más que al resto y en el que tengo relación con algunos jugadores y con el cuerpo técnico".

Un técnico que pese a que jugó y entrenó siempre en el fútbol gallego, solo vino a Espiñedo en la promoción de ascenso que en junio de l 2017 jugó con el Estudiantil. "Mirá que estuve en campos pero nunca había estado en Carballiño "y le llamó la atención "que se vé que tiene ambiente de fútbol", de cara al futuro espera "adaptar al equipo a lo que uno quiere, pero poco a poco. Darle tranquilidad y confianza a los jugadores y trabajar el aspecto psicológico, que es muy importante en el fútbol", finalizó.

El nuevo entrenador de los carballiñeses tiene raíces ourensanas ya que está casado con la hija del que fuera jugador del desaparecido Club Deportivo Ourense en la decada de los 70 Jesús Valdés Álvarez, que luego sería traspasado al Burgos y que también es padre del preparador físico Roberto Valdés, que acompaña a Luisito en los banquillos. Junto con su suegro y su cuñado tiene buenas tertulias de fútbol en casa. Reconoce Gelucho que "como mi mujer tiene familia en Ourense siempre vamos a pasar las navidades y en verano también pasamos quince días en el Concello de A Peroxa, donde tienen una casa". Es natural de Teo, aunque vive en Cacheiras.

Pinal: "Queríamos un entrenador que se adaptase a nosotros"

El presidente del Arenteiro Xan Pinal reconocía que "buscábamos un entrenador con experiencia y disponibilidad y que se adaptase a lo que nosotros queríamos y pensamos que Gelucho es la persona indicada".

Y afirma que se decantaron por el santiagués ya que "cuando jugamos la fase de ascenso contra el Estudiantil nos gustó como jugaba su equipo y la manera de que tenía de llevar los partidos por eso ahora pensamos en él". Gelucho fue el primer técnico al que llamó y aunque en un primer momento se enfriaron las negociaciones, días después volvieron a retomarlas y llegaron a un acuerdo. Firmó hasta final de temporada.