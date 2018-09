Vilariño - Cortegada: hora de despertar

En un horario poco habitual, el colista Vilariño disputará su primer partido como local en el campo del Loñoá, al estar el suyo en obras, para recibir al Cortegada.

El equipo de Anxo Valcárcel necesita como el agua una victoria que le haga cambiar el rumbo actual. "Ya hemos tenido cinco sesiones de entrenamientos juntos y poco a poco va a coger lo que se pretende y se propone", destaca el técnico.

A pesar de esta delicada situación el técnico no duda que sus jugadores "van a salir seguros porque si estuvieran afectados mentalmente no tendrían la actitud tan buena que tienen en los entrenamientos. Es el principio de temporada y, aunque no se haya puntuada en las tres primeras jornadas todo, el mundo hace la misma lectura y no es nada catastrófica".

El otro aspecto negativo del Vilariño es su sequía goleadora. "El año pasado había un jugador que marcaba y este año no está, pero lo que buscamos es un todo, no solo el ataque, porque a nivel defensivo hemos encajado muchos goles en pocos partidos".

Sobre este partido que tienen por delante, Valcácel sostuvo que "no le vamos a dejar pensar al rival e intentaremos aplicar lo que se estuvo trabajando durante toda la semana, mentalizados de lo que tenemos que hacer". La única baja es Enri, que aún tendrá para algunas semanas de recuperación.

Ismael Fernández

A pesar de la ausencia de Cristian, con un esguince de muñeca, y las dudas de Catalán, Pablo y Peri, el entrenador del Cortegada se muestra muy optimista: "El equipo está respondiendo bien y cambió con la llegada de los jugadores del Ribeiro que le aportaron juventud, dinamismo y trabajo, mejorando mucho técnica y tácticamente".

Para Ismael Fernández no será fácil este partido, "porque el fútbol son momentos y nosotros ya pasamos por la situación del Vilariño".

A Carabina, 12:00 horas.