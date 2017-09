El liderato se juega en O Outeiro

El líder de la categoría, el Bande, estrena su condición recibiendo al Nogueira en el campo de O Outeiro. Mientras que los de Luintra llegan al derbi después de haber cedido un empate contra el Ribeiro en el tiempo de descuento.

Ambos equipos están tan sólo separados por dos puntos, por lo que se espera que el derbi esté muy igualado y que, previsiblemente, se decida por pequeños detalles.

El técnico banduense, Iván González, cree que estos partidos son siempre especiales: "Un derbi es un encuentro diferente, donde ambos equipos nos conocemos a la perfección y las fuerzas se igualan". "Tenemos la ilusión de seguir ganando, de continuar mejorando tanto a nivel colectivo como individual", sostiene Iván González.

El entrenador del líder advierte que una de las claves del derbi serán las jugadas de estrategia. "Las jugadas a balón parado serán capitales, debemos estar muy concentrados, no debemos de conceder situaciones de peligro. Quien esté más intenso y agresivo, posiblemente se llevará el derbi".

El Bande recupera para este encuentro al portero Berto, ausente la pasada jornada por motivos personales.

Por su parte, el equipo de Luintra intentará recuperar contra los banduenses los dos puntos perdidos in extremis ante el Ribeiro. Alberto Ecay, entrenador afilador, afirma que "nos enfrentamos al líder de la categoría, y uno de los favoritos al ascenso. Para poder sacar algo positivo deberemos hacer muchas cosas bien y que ellos no estén acertados."

Semana tranquila en A Tella. "He podido trabajar con toda la plantilla, no ha habido ningún contratiempo y tengo a todos disponibles", comenta Ecay, que considera que el balón parado puede ser una de las claves.