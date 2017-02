Luci: “Estar aquí me hace crecer”

Habilidosa con el balón en los pies, veloz sin balón, con buena visión de juego y con una más que aceptable definición, como demostró el sábado con el soberbio sombrero que firmó en el gol logrado ante el Poio. Es Lucía Gómez González (A Coruña, 20 de enero de 1992), la 'nueva' del Ourense Envialia. Llegó en verano para ser una de las rotaciones de calidad y se está destapando como una de las importantes para el equipo de Chipi en el momento clave del curso.

¿Cómo se está sintiendo en Ourense?

Muy bien. Aquí todo el mundo es muy buena gente y desde el club me están facilitando mucho las cosas. Esto en lo personal, pero en lo deportivo también. Es cierto que en la primera vuelta me costó un poco más, por lo del tema de la adaptación, pero ya muy contenta porque cada partido que pasa estoy aportando un poco más.

¿Qué supone venir al Envialia?

Siempre lo vi como un gran equipo, uno de los mejores de España, y por eso estar aquí supone un paso adelante en mi carrera como deportista. ¿Presión y/o aprendizaje? Un poco de todo, presión por jugar al lado de jugadoras que tienen un gran nombre a nivel nacional e internacional y merecen todo el respeto, e incluso un poco de miedo, por no estar a su nivel, pero a la vez encantada por poder mejorar a su lado y es que jugar con gente de tanto nivel y compartir equipo con ellas me hace crecer.



La estabilidad parece haber llegado al equipo pero en los últimos años...

Parece que con Chipi el equipo ha encontrado la estabilidad. El equipo es más presionante y juega con más intensidad. Además, el ambiente también es muy bueno, todo el mundo está contento.



Este año ya en la final de Copa Xunta y quintas en liga. Esto pinta bien, ¿no?

El futuro pinta bien. En liga la prioridad es certificar cuanto antes la clasificación para la Copa de España y en la Copa Xunta estamos a un solo paso de lograr el título. Estoy ilusionadísimo por poder jugar una final. El año pasado estuvo en Os Remedios viendo la final entre Envialia y Burgas y en aquel momento soñaba con poder jugar algún día un partido así. Mis compañeras ya saben lo que es jugar y ganar una final y ahora me gustaría conseguirlo a mí también.

Aún a pesar de la buena línea da la sensación de que este equipo puede dar un poco más.

Cualidades tenemos y plantilla hay aunque lo que está claro es que para estar más arriba no podemos ceder puntos como en la primera vuelta o el otro día ante Poio. Tuvimos problemas en la finalización pero en los últimos partidos, exceptuando el de Poio, el equipo estaba mostrando una dinámica mucho mejor. ¿Méritos del rival? Es cierto que Poio nos presionó pero creo que en ese partido nos faltó el plus que por ejemplo tuvimos ante el Burela en la Copa

Hablando de Poio, vaya golazo.

Sí, estuvo bien, la pena es que no haya servido para ganar el partido. Nunca fui una especialista como goleadora pero es cierto que 15 goles por temporada solía meter. Este año solo llevo tres en liga (al Burela le hizo dos en Copa) y comenzaba a impacientarme un poco, pero estoy mucho más metida y sé que puedo aportar goles y juego.