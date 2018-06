Manchica: el que quiera peces...

Una institución pública como el concello de A Merca, que es de todos , no puede estar pagándole el agua y la luz a unos pocos que tienen una instalación privada. Es que sería hasta irregular y no lo puedo permitir". El concejal de deportes del concello de A Merca, José Manuel Taín, que también lo es de Hacienda, tiene claro que los problemas del Manchica son del Manchica. Y que si quiere seguir jugando en un recinto particular deberán pagarlo de su bolsillo.

"El campo en el que juega el Manchica es de propiedad privada, es de los Comuneros de Bouzas. Pero la luz y el agua se la paga el concello de A Merca, o sea, entre todos. Todos pagándole los gastos a unos pocos. No puede ser", insiste Taín, molesto porque desde la directiva del club hayan puesto en entredicho incluso las subvenciones anuales del concello.

"No es que estemos hablando de mucho dinero, serán unos cuatro mil euros al año, pero el problema no es ése, es que ese dinero es del pueblo, de todo el pueblo", remarca.

Irritado porque le carguen el muerto de la posible desaparición del club, Taín ofreció dos salidas, ambas rechazadas. "Les ofrecí jugar en el campo de fútbol de A Merca con el nombre de A Manchica y corriendo el concello con los gastos. Nada. Las hablé de fusionar los dos clubes, estamos hablando de un pueblo de dos mil habitantes. Menos. Lo último que he llegado a escuchar es que van a jugar en Ourense... En fin", acaba.