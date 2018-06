Modesto García: "Sin tener más apoyo, la Tercera División es nuestro límite"

Modesto García lidera el proyecto de la UD Ourense desde su fundación. Heredero del desaparecido Club Deportivo Ourense, no ha tardado en darse cuenta de que no es sencillo llamar con éxito a las puertas de las subvenciones institucionales. Y eso repercute en los objetivos deportivos del club. "Solo el 13% de nuestro presupuesto actual proviene de subvenciones. No pido que llegue al 70% como llegó a ocurrir con el CDO, es algo irreal y hasta perjudicial, pero nuestra situación ahora no es admisible. Ahora, la Tercera División, sin tener mayor apoyo, es nuestro límite. Lo necesitamos para hacer un equipo ilusionante y dar un paso más", señaló García.

Para justificar esa ansiada inversión, el presidente de la Unión Deportiva Ourense pone sobre la mesa el respaldo social que tiene el club. "Tenemos detrás el respaldo de una masa social que nos garantiza el futuro. Es algo que deberían ver políticos e instituciones", insistió.

Modesto García recordó la importancia que tendría una subvención nominativa que, a su juicio, debería llegar desde el Concello. "Ahora misma ya tenemos que movernos para preparar el próximo proyecto. Pero no sabemos con qué recursos vamos a contar. ¿Si pienso que puede haber una solución? No tengo muchas esperanzas. En este tiempo ya he visto como cómo funcionan las cosas, voy teniendo experiencia... Hoy (por ayer) hemos dado un paso importante con esta imagen de unidad entre los clubes. A ver si obtenemos algún fruto", deseó.